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蘇志燮主演韓劇《金特務：本色回歸》開播後收視一路狂飆，更衝上Netflix收看冠軍，但誰會想到，這部現在人人搶著看的神劇，當初竟然差點沒電視台要！《金特務》最早先找上TVING、MBC談合作，MBC甚至一度討論排播，最後卻因製作費談不攏親手放掉，直到SBS今年3月出手接盤、排進週五及週六黃金時段，還賣給Netflix，結果一播直接爆紅，據悉「金特務」3個字，現在已經成了MBC戲劇部門內部的禁語。《金特務：本色回歸》改編自人氣網路漫畫《金部長》，去年確定由蘇志燮接下男主角後，製作公司Fantagio便積極尋找播出平台。一名電視台相關人士透露：「《金特務》最早是與TVING、MBC洽談的作品，但Fantagio與MBC在製作費方面始終無法縮小意見分歧，協商破局後，SBS加入爭取，最後成功簽約。」MBC不是沒看過劇本、更不是不知道蘇志燮要演，甚至連排播都談過，最後仍因為「錢」沒談攏，眼睜睜把戲送進競爭對手手裡。SBS是在今年3月正式接手《金特務》，並把作品排進招牌金土劇時段（星期五、星期六播出），沒想到這一撿，直接撿到2026年收視怪物！《金特務》首播收視為9.5%，第4集直接來到21.6%，第5集更是一度飆到43.79%，最後以20.5%收尾。劇中，蘇志燮飾演表面上只是普通銀行部長，實際卻是傳奇特務的「金部長」，為了尋找失蹤女兒重新拿起武器，爽快動作戲加上父女親情線迅速引爆話題，連帶崔代勳等配角人氣都跟著翻漲。偏偏MBC近年戲劇市場一度陷入低迷，2024年才發生《正年》讓給tvN的情況，如今又把《金特務》拱手讓給SBS，而且還是在6月至8月傳統戲劇淡季，看著競爭頻道靠自己曾經談過的作品狂吸收視率，雙方處境悲喜兩樣情。韓媒更指出，最近MBC戲劇部門內部已經沒人敢提《金特務》，幾乎成了「禁語」。至於SBS為何能半路殺出、成功搶下《金特務》？另一名戲劇製作公司代表分析，現在不論編劇、導演還是演員，最希望作品登上的OTT平台都是Netflix，而SBS已與Netflix簽訂內容供應合約，對製作公司而言自然更具吸引力，「這也是SBS取得優勢的原因之一」。《金特務》製作公司Fantagio正是上市綜合娛樂企業，過去曾製作網路漫畫改編韓劇《幻像戀歌》、《隨意愛我吧》等作品，這次與SBS簽下《金特務》製作合約，外界也都好奇製作金額，Fantagio以保密義務為由拒絕公開，甚至一路保密到2031年3月12日，所以大家目前無法得知SBS究竟砸了多少錢搶下這部爆款。