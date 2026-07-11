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中颱巴威襲台，北北基桃11日停班停課，台北市長蔣萬安今（11）日指出，台北捷運公司發現軌道段測到10級強陣風，依照規定暫時停駛平面、高架路段，班距也有稍微調整，一切都是以安全為最優先考量。蔣萬安今早主持巴威（BAVI）颱風第4次工作會報，會後表示，相關訊息捷運公司也都透過官網、app多元的管道來讓市民朋友可以提前掌握。北捷表示，文湖線及高運量平面、高架路段（圓山站至淡水站、新北投站、小碧潭站），因風速已達列車停駛標準暫停營運，恢復營運時間，將視天候及實際狀況，另行通知。