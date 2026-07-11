中颱巴威襲台，北北基桃11日停班停課，台北市長蔣萬安今（11）日指出，台北捷運公司發現軌道段測到10級強陣風，依照規定暫時停駛平面、高架路段，班距也有稍微調整，一切都是以安全為最優先考量。 我是廣告 請繼續往下閱讀 蔣萬安今早主持巴威（BAVI）颱風第4次工作會報，會後表示，相關訊息捷運公司也都透過官網、app多元的管道來讓市民朋友可以提前掌握。 北捷表示，文湖線及高運量平面、高架路段（圓山站至淡水站、新北投站、小碧潭站），因風速已達列車停駛標準暫停營運，恢復營運時間，將視天候及實際狀況，另行通知。 更多「巴威颱風」相關新聞。 相關新聞 柯文哲喊颱風停班課要有SOP 蔣萬安：我就是依照機制快訊／台北市11日再停班課！都市傳說「蔣萬安放假帥照」出現7/11停班課今捷運有開嗎？颱風高鐵、台鐵會停駛嗎？退票方式速看股市大漲停班課沒賺到！邱議瑩嗆「經濟損失算誰的」 蔣萬安回了 蘇柏銓編輯記者入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...作品集 巴威蔣萬安文湖線圓山站台北捷運公司颱風假