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颱風巴威來襲，暴風圈已進入台中以北、南投、東半部陸地，今（11）日白天是降雨最猛烈時刻，對此，前總統陳水扁今製作一張哏圖，引用經典颱風天「泛舟哥」迷因，呼籲民眾「颱風天就是要在家不然要幹嘛」，引起網友討論。颱風來襲，陳水扁上午在社群發布最新哏圖，引用經典颱風天迷因「泛舟哥」（張吉吟）在2015年蓮花颱風期間，接受媒體採訪時以誇張表情說出「颱風天就是要泛舟啊！不然要幹嘛」的圖片，並將金句改為「颱風天就是要在家啊！不然要幹嘛」呼籲民眾；有趣的說，該張圖的下方還寫著好消息，「陳致中終於還手機了」，同時也預告，今天下午5時30分，他的YT頻道會上架最新影片。網友見狀後笑說，「阿扁總統真的太強了」、「颱風天就是要在家滑脆看阿扁海巡啊不然要幹嘛」、「連細節都處理到」。對於颱風動向，氣象署指出，巴威暴風圈目前已進入台中以北、南投、東半部陸地，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅；氣象署提醒，今天白天是降雨最猛烈時候，台中以北山區慎防超大豪雨，入夜後隨著颱風通過台灣北方，北部降雨趨緩。