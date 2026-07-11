大學分科測驗受到巴威颱風影響，原定於7月11日、12日舉辦，延後到7月13日、14日舉行，颱風過後全台天氣如何呢？中央氣象署指出，周一（11日）、周二（12日）南部、台東地區水氣偏多，整天都有下雨可能，北部及山區要特別留意午後雷陣雨，可能會有瞬間較大雨勢發生的可能，提醒考生及家長要留意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
南部水氣多　北部慎防午後雷陣雨

巴威颱風擦過台灣北部，攪亂大學分科測驗考試時間，大學入學考試中心宣布，分科測驗延後到7月13、14日進行，也提醒考生已取得的應試號碼與考場地點都不變，看考場時間調整為7月12日下午4時至6時，請考生多加留意。

氣象署預報員賴欣國表示，7月13日、7月14日巴威颱風看似遠離，不過受到南方水氣北移影響，南部、台東地區會有整天有雨的情況，北部及各地山區則會有午後雷陣雨發生的機率，尤其午後雷陣雨瞬間會帶來較大雨勢，北部、各地山區中午過後要特別留意，考生和家長們如果有下午的考試，要記得攜帶雨具出門。

巴威颱風離開後，會帶來比較偏南風的水氣，讓南部處於較潮濕的情況，預估一直到下周五（7月17日）之前都有降雨可能。7月12日、7月13日氣溫方面，中部以北高溫有機會來到33至34度，南部及東半部受到水氣關係，氣溫沒有北部高，南部約32到33度，東半部則是30到32度

▲南部雨勢有機會持續到下周五前。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲南部雨勢有機會持續到下周五前。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
大學分科測驗相關時程

考試日期：順延至 7 月 13 日（一）、7 月 14 日（二）。

成績公布：調整至 8 月 3 日。

申請成績複查：8 月 3 日至 8 月 6 日。

登記分發志願：延後至 8 月 5 日至 8 月 8 日。

大學分發放榜：延後至 8 月 17 日。

8科考試日程表總整理

分科測驗每節考試時間為 80 分鐘，考前 5 分鐘預備鈴響起即可入場，考生務必牢記最新的考試日程表，提早規劃考場交通：

第一天（7/13）：物理、化學、數甲、生物。
第二天（7/14）：歷史、地理、數乙、公民與社會。

▲大考中心公布分科測驗7月13日、14日最新各科考試日程與進退場時間表。（圖／大考中心提供,ceec.edu.tw）
▲大考中心公布分科測驗7月13日、14日最新各科考試日程與進退場時間表。（圖／大考中心提供,ceec.edu.tw）

相關新聞
張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...