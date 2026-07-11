大學分科測驗受到巴威颱風影響，原定於7月11日、12日舉辦，延後到7月13日、14日舉行，颱風過後全台天氣如何呢？中央氣象署指出，周一（11日）、周二（12日）南部、台東地區水氣偏多，整天都有下雨可能，北部及山區要特別留意午後雷陣雨，可能會有瞬間較大雨勢發生的可能，提醒考生及家長要留意。
南部水氣多 北部慎防午後雷陣雨
巴威颱風擦過台灣北部，攪亂大學分科測驗考試時間，大學入學考試中心宣布，分科測驗延後到7月13、14日進行，也提醒考生已取得的應試號碼與考場地點都不變，看考場時間調整為7月12日下午4時至6時，請考生多加留意。
氣象署預報員賴欣國表示，7月13日、7月14日巴威颱風看似遠離，不過受到南方水氣北移影響，南部、台東地區會有整天有雨的情況，北部及各地山區則會有午後雷陣雨發生的機率，尤其午後雷陣雨瞬間會帶來較大雨勢，北部、各地山區中午過後要特別留意，考生和家長們如果有下午的考試，要記得攜帶雨具出門。
巴威颱風離開後，會帶來比較偏南風的水氣，讓南部處於較潮濕的情況，預估一直到下周五（7月17日）之前都有降雨可能。7月12日、7月13日氣溫方面，中部以北高溫有機會來到33至34度，南部及東半部受到水氣關係，氣溫沒有北部高，南部約32到33度，東半部則是30到32度。
大學分科測驗相關時程
考試日期：順延至 7 月 13 日（一）、7 月 14 日（二）。
成績公布：調整至 8 月 3 日。
申請成績複查：8 月 3 日至 8 月 6 日。
登記分發志願：延後至 8 月 5 日至 8 月 8 日。
大學分發放榜：延後至 8 月 17 日。
8科考試日程表總整理
分科測驗每節考試時間為 80 分鐘，考前 5 分鐘預備鈴響起即可入場，考生務必牢記最新的考試日程表，提早規劃考場交通：
第一天（7/13）：物理、化學、數甲、生物。
第二天（7/14）：歷史、地理、數乙、公民與社會。
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巴威颱風擦過台灣北部，攪亂大學分科測驗考試時間，大學入學考試中心宣布，分科測驗延後到7月13、14日進行，也提醒考生已取得的應試號碼與考場地點都不變，看考場時間調整為7月12日下午4時至6時，請考生多加留意。
氣象署預報員賴欣國表示，7月13日、7月14日巴威颱風看似遠離，不過受到南方水氣北移影響，南部、台東地區會有整天有雨的情況，北部及各地山區則會有午後雷陣雨發生的機率，尤其午後雷陣雨瞬間會帶來較大雨勢，北部、各地山區中午過後要特別留意，考生和家長們如果有下午的考試，要記得攜帶雨具出門。
巴威颱風離開後，會帶來比較偏南風的水氣，讓南部處於較潮濕的情況，預估一直到下周五（7月17日）之前都有降雨可能。7月12日、7月13日氣溫方面，中部以北高溫有機會來到33至34度，南部及東半部受到水氣關係，氣溫沒有北部高，南部約32到33度，東半部則是30到32度。
考試日期：順延至 7 月 13 日（一）、7 月 14 日（二）。
成績公布：調整至 8 月 3 日。
申請成績複查：8 月 3 日至 8 月 6 日。
登記分發志願：延後至 8 月 5 日至 8 月 8 日。
大學分發放榜：延後至 8 月 17 日。
8科考試日程表總整理
分科測驗每節考試時間為 80 分鐘，考前 5 分鐘預備鈴響起即可入場，考生務必牢記最新的考試日程表，提早規劃考場交通：
第一天（7/13）：物理、化學、數甲、生物。
第二天（7/14）：歷史、地理、數乙、公民與社會。