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東北角浪高又急 海水幾乎直接打上馬路

▲巴威颱風挾帶強風豪雨，野柳地質公園即時影像一片灰濛，雨水與海霧幾乎遮蔽視線，女王頭等奇岩在風雨中若隱若現，現場風勢相當猛烈。（圖／翻攝自YouTube「野柳地質公園即時影像」）

和平島鏡頭狂抖、野柳女王頭奮戰中

綠島宛如套上濾鏡：好美！

颱風即時影像連結一次看

巴威颱風帶來強風豪雨，各地沿海風浪明顯增強，真的不要隨便出門，YouTube即時影像的鏡頭君們都已經上線，從鼻頭服務區、馬崗哨所、野柳地質公園到和平島公園，多支「鏡頭君」遭強風吹得不斷晃動，其中東北角海面巨浪翻騰，浪花幾乎越過護欄、直接撲向臨海道路；綠島柴口浮潛區，海面套上「綠島濾鏡」，深淺交錯的藍色搭配朦朧燈塔，畫面美到讓人想哭，可說是最美鏡頭君。從「玩樂東北角－鼻頭服務區」即時影像可見，天空一片灰白，鏡頭前布滿雨滴，外海則掀起一波接一波高浪，大片白色浪花猛烈拍打岸邊，海水一路逼近護欄及臨海道路，現場風雨相當驚人。鏡頭也在強風中持續晃動，讓不少在線收看的民眾替「鏡頭君」捏一把冷汗。鼻頭服務區原本就位於迎風海岸第一排，颱風接近期間，浪高及風勢變化透過直播畫面一覽無遺。同樣位於東北角的馬崗哨所，海面也被白色浪花覆蓋，強風吹起大量水氣，遠方景物幾乎消失在灰濛濛的風雨之中。野柳地質公園及基隆和平島公園的即時影像，同樣能看到北海岸受到颱風影響。海面持續翻湧，浪花一波波拍向岩岸，雨水不斷打在鏡頭上，畫面時而清楚、時而模糊。其中和平島公園外海浪勢明顯，大片白浪快速向岸邊推進；野柳地質公園則籠罩在風雨中，鏡頭隨著強風晃動，讓民眾即使沒有出門，也能感受到現場風勢。相較東北角風雨狂暴，綠島柴口浮潛區的即時影像呈現另一種景色。海面雖然同樣掀起層層巨浪，白色浪花不斷翻捲，但海水仍呈現深淺交錯的藍綠色，宛如套上一層專屬的「綠島濾鏡」。透過朦朧雨霧，遠方仍能看到綠島燈塔若隱若現，灰藍色天空、湛藍海水與白色浪花交織，畫面既壯觀又夢幻，讓人忍不住直呼「好藍、好美」，美到讓人想哭。如果鏡頭君有選美比賽，綠島柴口絕對是前三名。📌綠島柴口浮潛區📌野柳地質公園📌東北角鼻頭服務區📌東北角馬崗哨所📌和平島公園