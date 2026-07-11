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受中度颱風巴威影響，雙北及桃園地區風雨逐漸增強。北捷今（11）日公告，因高架路段風速已達列車停駛標準，文湖線及部分高架、高運量路段暫停營運，其餘地下路段則維持行駛，並視旅運需求彈性調整班距。桃捷則表示，依中央氣象署預報，11日白天將是巴威颱風影響最明顯時段，加上桃園國際機場多數航班已取消，預辦登機及行李託運服務同步停止，因此經綜合評估氣象條件與旅運需求後，全線維持15分鐘班距營運。根據北捷公告，目前暫停營運路段包括文湖線，以及高運量高架、平面路段，包含淡水信義線圓山站至淡水站、新北投支線及小碧潭支線。至於地下路段，包括淡水信義線地下段、松山新店線、中和新蘆線及板南線，目前仍正常提供載客服務，但將依人潮及實際狀況彈性調整列車班距。桃捷表示，依中央氣象署預報，11日白天將是巴威颱風影響最明顯時段，加上桃園國際機場多數航班已取消，預辦登機及行李託運服務同步停止，因此經綜合評估氣象條件與旅運需求後，全線維持15分鐘班距營運。此外，A1台北車站及A3新北產業園區站預辦登機與行李託運服務暫停辦理，後續將視天候及航空公司作業情形調整。桃捷指出，將持續監測風速及天候變化，若風速達到營運安全標準，將視情況調整列車班距，必要時不排除暫停營運，以確保旅客與行車安全。北捷與桃捷皆提醒，颱風期間營運狀況可能隨天候變化即時調整，建議民眾出發前先確認最新列車資訊，以免影響行程。旅客如有相關疑問，也可撥打桃園捷運客服專線（03）286-8789洽詢，服務時間為每日上午6時至晚間12時。