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民眾黨立法院黨團擬於下周二立法院會提出「安樂死」公投案，民眾黨前主席柯文哲表示，自己曾擔任台大醫院外科加護病房主任17年，長期面對病人生死，因此深刻體會醫師的責任不只是救人，也包括如何面對已無法挽回的生命，雖然安樂死並非解決所有問題的方法，但當長照、安寧照護等制度仍有不足，社會就不應迴避討論。柯文哲昨日晚間接受「政治一點明」節目專訪時談及日前與罕見疾病患者訪談的影片，柯文哲說，原本前往探視是希望勸對方繼續活下去，但了解患者生活處境後就改變了想法，他說不出勸對方繼續活下去的理由。安樂死議題不應只停留在倫理爭議，而應回到核心問題，「這個人為什麼想去瑞士接受安樂死？能否解決他的問題？」對於衛福部稱安樂死不是現階段施政重點，並主張優先完善安寧緩和醫療，柯文哲認為，安寧照護近年有進步，但目前制度仍存在不足。部分非癌症末期患者或需要高度照護者，仍未被完整涵蓋，長照與照護資源不足，他不認為安樂死可以解決所有問題，而是不得已的最後選項。至於民眾黨團規畫透過公投推動安樂死討論，柯文哲表示，民眾黨席次有限，不一定能直接推動法案，但應扮演議題倡議角色。「面對問題是解決問題的第一步，若每個人都當鴕鳥，這個問題永遠不會解決」。