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▲網友整理比對圖，認為hahababy推出的豹紋上衣與日本品牌SOU・SOU商品設計相近，引發熱議。（圖／翻攝自Threads）

百萬YouTuber蔡阿嘎近日深陷AI似顏繪風波，如今妻子「二伯」經營的服飾品牌hahababy也捲入爭議。有網友近日整理多張商品比對圖，質疑hahababy多款服飾、配件設計與日本及台灣多個品牌相似，相關貼文在社群平台掀起熱烈討論，不少網友更將商品售價一併列出，質疑部分商品價格甚至比原設計品牌更高。從網友整理的比對圖可見，hahababy推出的豹紋上衣，被認為與日本品牌SOU・SOU的豹紋設計十分相近；聯名保溫杯、雨傘等商品，也被拿來與SOU・SOU推出的商品比對。除此之外，品牌推出的蝴蝶結套裝，被網友認為與日本品牌non-hedge相似；牛仔寬褲則被指出與Bell Pony、SHEIN等商品有近似設計；愛心豹紋上衣則被比對日本品牌CECIL McBEE；牛仔五分褲則被認為與台灣設計品牌Viga Wang相似；兒童洋裝則遭拿來與MARKEY'S商品比較，條紋POLO套裝也被網友認為與韓國品牌FIZZ的商品風格接近。除了設計相似度之外，價格也成為網友討論焦點。網友指出，hahababy推出的不鏽鋼保溫杯售價1388元，而被拿來比對的SOU・SOU聯名保溫杯最高售價約1350元；另一款短袖上衣售價599元，也被網友拿來與日本品牌CECIL McBEE商品比較，該商品售價約590日圓，折合新台幣約117元，引發不少討論。對此，二伯10日親自開直播打破沉默，談及品牌經營的艱辛時一度眼眶泛淚，她強調，HAHABABY的每款商品都投入了極大心力，許多圖案靈感皆源自日常生活觀察與孩子的創作，例如品牌經典的「小怪獸」角色，便是由故事人物出發，經由團隊與設計師反覆討論修改而成，並非外界所指控的抄襲。