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中颱巴威襲台，北北基桃10日停班停課，但因一早無風無雨，遭網友批評停班停課是政治考量，民進黨市議員許淑華也批評，蔣萬安討好選民，停班課一天，台北經濟損失至少300至450億。蔣萬安今（11）日回擊，稱陸續有樹傾倒、區域性停電等，所以面對風勢雨勢加強，必須嚴陣以待。許淑華認為，北市雨量、風力都未達標，蔣萬安卻用例外條款討好選民，也沒有提出土壤含水量、邊坡警戒值等數據佐證，昨天放假一天，學者、產業界預估，經濟損失300到450億不等，放假也應該要多方考量，相關標準應制定更嚴謹，否則蔣萬安宣布放假之初大家都很開心，晚點發現美股大漲又反怨嘆害他們少賺。蔣萬安今早主持巴威（BAVI）颱風第4次工作會報，對於許淑華的質疑表示，面對這次颱風來襲，北部地區可能造成非常嚴重的災情，陸陸續續看到包括路樹的傾倒，還有民生基礎設施也是區域性停電等，接下來在面對風勢雨勢逐漸加強，尤其在今日下午時段一直到晚上，北市府非常嚴肅的面對這一次的巴威颱風。蔣萬安說，昨天他們也呼籲民眾掌握時間，做好各項的防災整備工作，必須要有充裕的時間，包括堤外停車場進行的將車輛移到可臨停的紅黃線等。所以昨天也看到，很多民眾自主防災，不管是防水閘門架設或沙包預置，也讓各級防救災單位可以對人力機具預先部署在安置據點上。所以面對今天整天的強風暴雨，還是嚴陣以對。