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台北為颱風停班課遭轟 楊植斗籲綠營別雙標

詹為元嘆：難道只有民進黨執政縣市的民眾生命才值得被重視嗎？

面對極端氣候 蔣萬安：防災思維應調整

巴威颱風來襲，暴風圈半徑大，北部地區不敢大意，台北市長蔣萬安決定週五、六都停班停課，但由於禮拜五天氣晴朗，僅下半天有些風雨，遭外界砲轟根本是放政治假。民進黨立委邱議瑩則認為，台股因為台北放假讓股市休市錯過行情，經濟損失要算誰的？這讓國民黨台北市議員楊植斗看不下去，今（11）日發文怒嗆，「憑什麼換了政黨，就換一套標準？」當初杜蘇芮來襲，台南、高屏地區都停班課，當天也無風雨，你們有要求縣市長負責嗎？楊植斗指出，2023年杜蘇芮颱風，高雄宣布停班停課，白天天氣晴朗，賣場、百貨擠滿採買人潮；台南、屏東風雨預測未達停班停課標準，最後也宣布放假。黃偉哲、周春米當時以民眾安全及共同生活圈為最大考量放颱風假，按照邱議瑩、簡舒培、許淑華的邏輯，這是政治考量？沒有科學標準？造成經濟損失？「你們當時有要求陳其邁、黃偉哲、周春米負責嗎？」楊植斗表示，蔣萬安提出的是「防颱整備日」的概念，是讓市民有時間採買物資、整理住家，讓社區、工地完成防颱整備，把防災工作做在風雨來臨之前。不是一直在談「超前部署」嗎？把防災思維往前推一步，如果民進黨反對這個概念，就請直接說，不要雙重標準。北市議員詹為元也看不下去痛批，台北市面對「25年來暴風圈最大」的巴威颱風、為了市民安全宣布昨天「颱風整備日」停班停課的決定大噴口水，民進黨的民代根本將政治計算置於民眾安全之前，讓他感到心寒。「難道在這些綠營政客眼裡，只有民進黨執政的縣市民眾，生命安全才值得被重視？台北市民難道就不需要提前防災整備，不值得被關心安危嗎？」詹為元表示，2024年山坨兒颱風，颱風都消散、無風無雨了，陳其邁市長還放假讓大家「重建家園」；到了鳳凰颱風，高雄放假時也迎來大太陽。怎麼南部首長沒達標、大晴天放假就叫苦民所苦，台北面對25年最大暴風圈嚴陣以待，就變成了政治放假？詹為元喊話綠營，當台北市的基層公務員、清潔隊員和市民都在全力防颱、保障家園安全的時候，這群政客卻只忙著用兩套標準進行政治攻擊。不要平時高喊台灣「同島一命」，一遇到防颱決策，就變成政治鬥爭的工具。難道，關心台北市民的安危與防颱準備，在民進黨眼裡是一件錯事嗎？針對外界質疑，前一天，蔣萬安特別強調，因為面對這一次是25年來，暴風圈面積最大的一次強烈颱風，所以必須嚴肅的面對，戒慎恐懼。面對極端氣候，整體的防災思維也應做一些調整，從單純氣象數據的判斷，提升到實質的風險管理。「我們不能阻止颱風來不來，也沒有辦法預期颱風侵襲台灣造成災情，所以必須嚴陣以待做好萬全，做好事前各項準備工作，把風險降低」。