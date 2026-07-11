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2026年美加墨世界盃8強戰將上演英格蘭對挪威，焦點落在凱恩（Harry Kane）與哈蘭德（Erling Haaland）兩大神鋒對決。天空體育（Sky Sports）球評、英格蘭前國腳卡拉格（Jamie Carragher）賽前直言，若二選一他會選凱恩，因為凱恩不只會進球，還能回撤組織、串聯進攻，整體比賽內容比「進球機器」哈蘭德更全面。不過卡拉格也盛讚哈蘭德是現象級射手，未來有機會挑戰生涯1000球。當被問及在這兩位世界級前鋒中會如何抉擇時，卡拉格毫不猶豫地選擇了英格蘭隊長。「我選凱恩，」卡拉格告訴天空體育新聞：「我非常熱愛哈里·凱恩，我認為他在比賽中所展現的內容，比哈蘭德還要更加豐富與全面。」卡拉格認為，凱恩不僅能進球，他在場上的回撤組織、傳球視野以及對球隊整體進攻的串聯能力，是他能略勝這台「進球機器」一籌的關鍵原因。儘管在二選一中挺了凱恩，但卡拉格對年僅25歲的哈蘭德依然充滿敬意與讚嘆。哈蘭德目前職業生涯已經累積了驚人的379個進球，其中包含代表挪威國家隊出賽54場狂轟的62球。「我確實認為哈蘭德在退役後，將會被世人銘記為史上最偉大的射手。他很可能就是我們在英格蘭足球歷史中見過最偉大的前鋒。」卡拉格更進一步大膽預言：「我知道C羅（Cristiano Ronaldo）目前正在衝擊生涯1000球的里程碑，但我覺得哈蘭德靠自己絕對也能做到。他是一台純粹的進球機器，他在國際賽場前50、60場的進球數據，早就已經狠狠甩開了梅西和C羅。他是個怪物，是個現象級的球員。」哈蘭德在最近代表挪威出戰的14場正式比賽中「場場進球」，總共轟進了誇張的27球。面對狀態如此火燙的巨獸，由圖赫爾（Thomas Tuchel）率領的英格蘭該如何防守？卡拉格點名了幾位英格蘭守將：「我覺得英格蘭的幾位中後衛，像是丹·伯恩（Dan Burn）和孔薩（Ezri Konsa），過去對付他時都有過不錯的表現。不過他確實曾對皮克福德（Jordan Pickford）進過幾個球，這或許不是個好兆頭。」卡拉格也提醒，要用身體素質來限制哈蘭德幾乎是不可能的任務，「他就像一座大山，在場上能把人直接撞飛。而且他在禁區內極具殺傷力，即便像巴西隊加布里埃爾（Gabriel）這樣頂級的中後衛，在上一場比賽也被他完全壓制。」雖然對哈蘭德的破壞力感到敬畏，但卡拉格最終仍預測英格蘭將以2比1險勝挪威。不過他也向三獅軍團發出嚴厲警告，千萬不能低估對手：「挪威會比很多人想像中還要難對付。我看過他們與巴西的比賽，他們踢得非常好，甚至在下半場的控球上壓制了巴西。挪威不僅僅只有哈蘭德，他們還有其他非常出色的球員。」