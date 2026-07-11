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▲曾有網友的個人漢服寫真形象（右）被短劇盜用（左）。（圖／截自聯合早報）

▲香港演員吳啟華出售肖像權（圖／截自太報）

▲TVB推首部AI短劇（圖／截自太報）

香港男星吳啟華日前透露，自己已將肖像權授權給製作方，讓對方用他20歲時的模樣打造AI電影，本人完全不用親身拍攝就能領錢，還直言酬勞相當不錯，並認為AI影像與真人演出可以並存共榮。然而現實遠比想像殘酷——中國大陸影視圈正因AI技術衝擊，爆發一波結構性失業潮，演員如今已淪落到得靠「賣臉」才有機會求生，甚至連短劇演員都從月入兩三萬（人民幣，以下同）的水準，一路慘跌到回鄉種田的地步。有學者分析指出，AI技術確實對配角演員形成強烈替代壓力，但影視產業本身持續萎縮，包括今年首季票房直接腰斬、長劇投資大幅縮水，才是更根本、更殘酷的結構性問題。吳啟華的案例，其實只是這波AI「買臉」交易浪潮的冰山一角。事實上，這類買斷肖像權的交易在影視圈早已流行一段時間。短劇演員吳維斌透露，各大演員通告群組中，類似交易案例正逐漸增多，價格區間落在500元至1500元不等，且多數都是一次性、永久授出肖像權，等於演員本人日後完全無法再拿回這張臉的使用權。更誇張的是，有劇組甚至在徵求演員拍攝短劇的同時，直接「捆綁」要求演員同步交出肖像權，唯有點頭同意的人，才有機會爭取到演出機會，演員的議價空間近乎歸零。在抖音、小紅書等社群平台上，「人臉素材招募」的貼文同樣相當活躍。部分招募群組中，短劇「收臉」價格甚至低到只要100元，僅需提供2至3張照片、簽署授權協議，整個流程約10分鐘就能完成，演員的臉，如今被壓縮成一筆速食交易，市場價值可說是被砍到見骨。一邊是肖像權買賣持續火熱，另一邊卻是演員圈集體失業潮愈演愈烈。今年6月微博之夜活動上，知名演員董子健拿著獎盃站上台，認真向全場自我介紹，坦言自己近期檔期完全空閒，歡迎業內主創主動找他拍戲，姿態相當低調誠懇。緊接著，另一位知名演員劉昊然更是直白喊話：「找我工作，謝謝各位導演」，據圈內消息指出，他當時已經整整140多天沒接到任何劇組邀約，即便是知名演員，如今也得放下身段主動求戲。隨後，「大部分明星失業」這個話題直接衝上微博熱搜，超過十多間媒體相繼轉發報導，顯示整個產業寒冬已是業界公開的秘密。至於基層小演員的失業慘況，更是比比皆是、屢見不鮮。28歲的青海演員張小磊透露，自己自2023年底開始投入短劇拍攝，累積參演過一兩百部作品，全盛時期月薪約落在兩三萬元水準；然而2026年春節過後，受AI技術強力衝擊，真人短劇的拍攝數量急遽驟減，他陷入完全無戲可拍的困境，最終只能選擇放棄演藝之路、回鄉種田維生，昔日的月薪三萬夢，如今只剩一畝田。女演員宇書田也坦言，當前整個行業市道相當低迷，製作方壓價情況已成普遍現象，演員原本開價四位數，劇組往往還價殺到只剩三位數，砍價幅度相當誇張。不少同業寧可選擇暫時停工，也不願接受這種羞辱式的低價案子，但市場現實擺在眼前，演員的談判籌碼幾乎已所剩無幾。這波演員失業潮的背後，其實是AI技術正在從根本上重塑整個影視生產邏輯。可夢智能（北京）科技CEO熊昺輝分析指出，AI仿真人短劇單集成本可控制在數千元級別，相較之下，同體量的真人短劇單集成本通常落在數萬元級別，等於AI技術可將整體成本大砍70%至80%，成本優勢相當驚人。製作週期方面，AI仿真人短劇的完整製作週期平均可壓縮在兩週以內完成，反觀真人短劇則通常需要耗時約兩個月，製作週期平均縮減幅度超過三分之二，效率差距懸殊。根據《2026中國網絡視聽產業白皮書》數據顯示，今年第一季度中國微短劇市場總上線量高達12.8萬部，其中AI生成或深度參與製作的劇集佔比，已經超過95%，真人短劇開機量則按年驟降67%，跌幅相當驚人。與此同時，橫店影視城群眾演員的接單量也同步下滑37%，中等沒有知名度演員的片酬，更是平均下降達40%，整體演員生態正加速崩解重組。經濟學家宋清輝分析指出，隨著AI生成內容技術日趨成熟，未來以經典IP、已故演員數位形象，或是虛擬人物擔任主演的作品，預期將逐步增加，這對真人演員，特別是缺乏知名度的演員與新人，將形成更沉重的替代壓力，等於沒有辨識度、沒有市場價值的演員，很可能是這波AI浪潮下最先被淘汰的一批人。不過他也強調，AI技術目前更多是替代標準化、可複製的表演形式，複雜的情感表達與即興創作，仍然是真人演員無可取代的核心價值，未來整個行業將明顯走向分化，唯有具備真材實料演技與鮮明個人特色的演員，才能在這波洗牌中保有競爭優勢，其餘則恐將被迫淪為單純的「臉部素材供應商」。宋清輝進一步指出，其實影視行業本身的收縮，才是更根本、更深層的結構性問題。今年首季全國綜合票房僅118.79億元，較去年同期大跌51.29%，跌幅驚人；長劇投資也持續收縮，資本方如今更加注重項目實際回報率，導致整體影視作品立項數量減少，演員崗位需求自然隨之下滑。再加上短影音、短劇及AI內容快速崛起，使用者的注意力被大幅分流，傳統影視行業如今正面臨流量與廣告收入的雙重擠壓，處境相當艱難。短劇《風聲之雙生迷局》導演張楠則持相對樂觀看法，他認為整個行業正經歷大力度轉型陣痛期，未來精品劇作品將大量湧入市場，逐步淘汰過去那種刻板僵化的戲劇模型。這個轉型過程中，難免會衝擊到部分演員與製作團隊的生計，但他並不認為整個演員行業會就此徹底敗落，未來仍有轉圜與希望空間。他也補充說明，現階段除了純AI劇之外，真人拍攝項目對於用AI取代部分演員一事，其實仍抱持相當謹慎的態度，因為若將前期準備、後期製作以及AI團隊成本全數納入計算，實際上未必真的划算，這也讓真人演員暫時保有一定的生存空間。