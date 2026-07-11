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中聯油脂致癌油事件持續延燒，依目前陸續公布的資訊，受影響範圍一再擴大，外界質疑問題油品規模持續增加，引發社會高度不安。黨團書記長林沛祥指出，人民最不能接受的，不只是食安事件本身，而是資訊一再修正、公布內容不斷變動，政府危機處理是否及時、是否完整透明，已經成為全民最大的疑問。國民黨立法院黨團嚴正表示，民進黨政府口口聲聲宣稱建立「食安五環」，如今卻讓全民看見的，不是五道防線，而是一個又一個漏洞。如果食安五環真的有效，為什麼問題油會流入市場？如果食安五環真的有效，為什麼不是政府先發現，而是事件爆發後一路追著問題跑？如果食安五環真的有效，為什麼今天人民每天醒來，看到的不是真相，而是不斷增加的數字？林沛祥痛陳，昨天社會看到的是二千六百公噸，今天外界又出現二萬七千公噸的討論與疑慮。人民真正擔心的，不只是數字大小，而是到底還有多少資訊沒有一次說清楚？今天公布一點、明天增加一點，難道政府是在做食安管理，還是在做「擠牙膏式公布」？林沛祥表示，人民不是統計數字，更不是每天等待更新的實驗品。民進黨政府當年高喊改革食安，如今十二年過去，人民得到的卻是一次又一次重演的食安危機。政府承諾建立制度，如今制度沒有守住人民健康，卻先忙著替制度辯護；民眾想知道真相，政府卻讓真相像拼圖一樣，一塊一塊慢慢拼，拼到最後，信任也一起拼沒了。他們問賴清德一句，「當人民每天吃進肚子的，是可能存在疑慮的食品；每天看到的，是不斷修正的資訊；每天感受到的，是政府慢半拍的危機處理」，總統還要繼續保持沉默嗎？林沛祥指出，一個政府最大的責任，不是事情發生後努力解釋，而是事情發生前努力避免。一個執政團隊最大的誠信，不是每天更新說法，而是第一時間完整告知。人民要的不是漂亮的新聞稿，而是真正守得住餐桌安全的政府。這一次事件，人民最失望的不只是食安失守，而是政府面對危機時，給人的感受竟然是：對內政只會騙，對真相只會掩；對人民講安心，對責任講失憶。國民黨立法院黨團在此提出五點嚴正要求：第一，要求從今年1月到6月中，台灣大宗食用油市場兩大初級黃豆煉油廠：中聯油脂與大統益，其所生產的油品要全面檢驗！第二，請賴清德總統針對此次食安危機造成全民恐慌，以及政府資訊揭露不足所引發的社會信任危機，公開向全體國人說明並道歉。第三，行政院應立即公布所有受影響油品流向、完整批號、加工品清冊及歷次檢驗結果，不得再以零碎方式分批公布，讓全民自行猜測。第四，行政院長卓榮泰應立即啟動全面行政調查，釐清從通報、查驗、決策到資訊發布的每一個環節，若確認有重大行政疏失，相關主管機關首長應負起應有的政治責任。第五，立法院將持續監督行政部門，要求全面檢討食安五環制度，建立真正能夠事前預警、快速通報、完整公開的食品安全機制，避免類似事件再次發生。黨團說明，當大型初級黃豆煉油廠的自我控管及檢驗完全破功，全面重新檢驗才是現在政府最應該做的事，也是重拾人民食安信心的第一步。不能重罰、收押廠商就交差了事，找到發生原因及解決方法，才是人民要的答案。黨團提醒民進黨政府一句話，人民每天都要吃飯，但政府不能每天餵人民不同版本的答案。食安只有一次機會，信任也只有一次。如果食安五環最後守不住人民的健康，守住的只剩政府的面子，那麼真正破掉的，不只是五環，而是人民對政府最基本的信任。