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全台停復電狀況：

巴威颱風來襲，全台多個縣市連2天停班課。而台電統計，截至今（11）日上午10時，全國曾停電戶數達10萬4896戶、另外6萬8539戶已經修復，仍有3萬6357戶尚未復電。巴威颱風襲台，台電表示，截至今日上午10時，全國曾停電戶數10萬4896戶，其中6萬8539戶已修復、已復電逾6成5；另有3萬6357戶尚未復電。桃園市6787戶尚未復電，曾停14,801戶嘉義縣6,604戶尚未復電，曾停8,197戶新北市4,613戶尚未復電，曾停15,059戶屏東縣3,257戶尚未復電，曾停6,812戶雲林縣3,105戶尚未復電，曾停6,277戶高雄市2,959戶尚未復電，曾停5,790戶新竹縣2,725戶尚未復電，曾停7,228戶台中市2,354戶尚未復電，曾停15,123戶苗栗縣1,539戶尚未復電，曾停2,587戶南投縣644戶尚未復電，曾停644戶台南市637戶尚未復電，曾停11,129戶彰化縣576戶尚未復電，曾停8,831戶基隆市554戶尚未復電，曾停554戶宜蘭縣3戶尚未復電，曾停45戶花蓮縣0戶尚未復電，曾停1,213戶台北市0戶尚未復電，曾停606戶台電也表示，颱風若造成停電事故，復電程序將依據「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則逐步推進，並優先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。惟搶修進度仍會受到風雨情況、交通路況及停電範圍等影響，民眾若遇颱風停電事故，可透過台電官網「天然災害停復電資訊專區」或撥打「1911」客服專線通報或查詢最新進度，台電將以最快速度為民復電。