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中颱巴威襲台，北北基桃10日停班停課，但因一早無風無雨，遭網友批評停班停課是政治考量，加上9日台指期夜盤開高，讓不少投資人扼腕。包括民眾黨團主任陳智菡9日下午就直言，颱風停班課應該要理性科學務實、高雄立委邱議瑩也批評「未達停班停課標準卻宣布放假，經濟損失算誰的」；北市議員許淑華也說停班課一天經濟損失300到450億；如今連國民黨籍市議員曾獻瑩也說，颱風假影響股市，要盡量避免非預期性的休市。曾獻瑩說，颱風假影響股市，有的時候甚至會造成資金流動性的問題，台灣股市如果要更國際化，可能要盡量避免非預期性的休市，或者參考美股有盤前盤後更多的交易時間，更多的自動化工具來降低衝擊。台指期夜盤9日走高，以4萬6,281點作收，但昨因颱風天停班停課休市，讓不少投資人扼腕，更有大批股民抱怨少一天交易機會。高雄立委邱議瑩也說，「防災很重要，但未達停班停課的標準卻宣布放假，看起來就是完全沒有抗壓力及決策力的行為，這樣莫名的停班停課，經濟損失要算誰的。」