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2026年美加墨世界盃進入白熱化，年度FIFA世界足球先生歸屬也成焦點。德國傳奇馬特烏斯（Lothar Matthäus）接受《圖片報》專訪時直言，梅西（Lionel Messi）即使率阿根廷爭冠，仍可能因效力美職聯（MLS）競爭強度不足，在年度評選中吃虧；他反而點名凱恩、姆巴佩與哈蘭德，才是今年最具說服力的3大熱門。當被問及今年誰最有資格成為世界足球先生時，馬特烏斯的標準非常明確：「我的看法是，世界足球先生會出自那支奪得世界盃冠軍的球隊。目前在我看來，熱門人選有三個：凱恩、姆巴佩和哈蘭德。如果這三人中的某一個能帶領他的球隊奪得世界盃冠軍，那他就將成為今年的世界足球先生。」這番言論立刻引起了記者的注意，因為他刻意漏掉了一個熟悉的名字——帶領衛冕軍阿根廷隊征戰的梅西。記者追問道：「既然你不認為阿根廷能奪冠，那梅西的話題就算結束了嗎？」面對記者的質疑，馬特烏斯澄清自己並非不看好阿根廷的奪冠機會，但他認為梅西目前所效力的聯賽層級，將成為他競爭世界足球先生的最大阻礙。「不，我倒覺得阿根廷確實有可能奪冠，」馬特烏斯解釋道：「但梅西所在的聯賽（美國職業足球大聯盟，MLS），一整年下來的競爭水平，根本跟凱恩、姆巴佩、登貝萊或哈蘭德所在的聯賽沒得比。那些球員全都在歐洲最頂級的聯賽踢球。」馬特烏斯進一步強調了「世界足球先生」的評選核心精神：「對我來說，世界足球先生的標準不能只看一屆短短的世界盃。你可以說梅西是『世界盃最佳球員』，但『世界足球先生』應該是看他在整個年度、一整年的賽事中都有極具說服力的表現。」他最後補充道：「梅西在邁阿密國際確實表現得非常出色，但美職聯嘛，怎麼說呢，這聯賽的實力畢竟排不進世界前十或前十五之列。反觀哈蘭德或凱恩在歐冠賽場上面對的頂級高壓挑戰，可就跟梅西現在的處境完全不一樣了。」