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中度颱風巴威暴風圈已影響台灣北部及東部地區，並持續朝西北方向前進。氣象專家賈新興今（11日）上午在臉書表示，颱風中心已從石垣島與宮古島之間通過，各國模式在最後階段的預測路徑已趨於一致，而在24小時前，AI預報模式（AIFS）對巴威路徑的掌握相對更接近實際情況。他指出，傳統數值模式先前多預測颱風將更靠近台灣北部海面，甚至不排除登陸台灣；相較之下，AI模式則提前預估路徑將略偏北，最終與實際發展較為吻合。賈新興提醒，隨著巴威進入台灣東北方及北方海面，台灣附近風向將逐漸轉為西北風，北部地區風勢將明顯增強。他表示，包括台北市、新北市等都會區，都應留意較強陣風及持續性的風雨影響，並提醒民眾，「風雨正要開始」，外出務必提高警覺。賈新興預估，巴威颱風暴風圈將於12日凌晨1時左右脫離台灣本島，上午8時左右離開台灣附近海域，屆時中央氣象署有機會解除海上及陸上颱風警報。隨著颱風逐漸遠離，整體降雨也將逐步趨緩，但台灣附近仍有不少水氣殘留，各地天氣仍不穩定。賈新興指出，12日中午以前，北北基及苗栗以南地區仍有降雨機會。展望下周天氣，13日至15日，高屏地區有局部短暫陣雨；13日下午起，嘉義以北及宜蘭、花蓮、台東等地也有局部短暫陣雨；14日至15日午後，各地仍須留意熱對流發展帶來的局部雷陣雨，民眾外出建議持續關注最新天氣資訊。