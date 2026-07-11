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挪威前鋒哈蘭德（Erling Haaland）在2026世界盃展現恐怖的進球火力，4場比賽狂轟7球，成為球迷關注焦點。在場上進球如麻的「魔人」身後，也有一群重要家人默默支持，其中最受到外界注意的，便是近期頻頻出現在看台與場邊的親姊姊加布麗埃勒（Gabrielle Haaland）。英國《太陽報》近日撰文介紹哈蘭德的家庭背景，指出加布麗埃勒不只長相與弟弟神似，更因高挑身材與五官相似度極高，被球迷封為「女版哈蘭德」。在挪威本屆世界盃征程中，轉播鏡頭多次捕捉到加布麗埃勒現身看台，為弟弟加油助陣。她與哈蘭德相似的外貌，也迅速引發球迷討論。不少球迷發現，兩人不僅臉部輪廓相近，連身材比例都十分接近，加上加布麗埃勒同樣擁有高挑身形，因此被戲稱為「女版哈蘭德」。事實上，加布麗埃勒本身也擁有不低的人氣。她在社群平台Instagram累積近30萬名追蹤者，除了分享生活點滴，也經常展現自己對足球的熱愛。根據《太陽報》報導，加布麗埃勒出生於1998年1月9日，早年曾在挪威從事護理助理相關工作。她的職涯並非完全圍繞足球，而是在不同領域累積經驗。她的LinkedIn資料顯示，在投入護理工作前，加布麗埃勒也曾有約3年的零售業工作經歷。除了職場發展外，她也是足球狂熱愛好者，長期支持弟弟的職業生涯，經常到現場觀看哈蘭德比賽。2020年，加布麗埃勒與挪威企業家、前足球員揚・岡納・艾德（Jan Gunnar Eide）結婚，兩人目前育有一子一女。哈蘭德的成功，除了自身努力外，也與家庭背景密不可分。哈蘭德是家中3名親生子女中最年幼的一位，哥哥阿斯托（Astor Haaland）個性低調，鮮少曝光於媒體，但仍會經常到場支持弟弟。此外，哈蘭德父親阿爾夫・因格・哈蘭德（Alf-Inge Haaland）曾是職業足球員，過去效力過英超諾丁漢森林、利茲聯以及曼城，擁有豐富職業經驗。哈蘭德母親葛麗特（Gry Marita Braut）則曾是挪威頂尖田徑選手，90年代拿下挪威七項全能冠軍。父親帶來的足球基因，加上母親遺傳的爆發力、速度與身體素質，兩種運動天賦結合，也造就了哈蘭德如今在足壇罕見的身體條件。