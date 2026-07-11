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▲OpenAI的執行長Sam Altman（山姆·奧特曼）（圖／截自路透社／達志影像）

蘋果公司與OpenAI之間暗潮洶湧的緊張關係，如今急遽升溫、正式攤牌！蘋果7月10日對兩名跳槽到OpenAI的前員工正式提告，指控對方不當使用蘋果商業機密，藉此扶植OpenAI跨足消費性硬體市場的野心，這起訴訟一出，立刻在科技圈掀起軒然大波。根據路透社、彭博新聞報導，蘋果在訴狀中指控，OpenAI策劃了一項大規模行動，透過招募蘋果前員工以及利用既有供應商關係，有系統地取得並利用蘋果的機密資訊，藉此加速進軍消費性電子裝置市場。訴狀更進一步指控，OpenAI鼓勵前蘋果員工分享公司尚未問世產品的相關資訊、零組件、設計圖及其他機密資料，手法相當縝密。對此，OpenAI隨即發表聲明回應：「我們對其他公司的商業機密並無興趣。我們仍專注於打造能造福全球用戶的創新技術。」試圖淡化外界疑慮。分析人士指出，這起訴訟等於正式開啟一場「未來AI裝置主導權」的爭奪戰。多數分析師認為，OpenAI正在秘密開發自家手機或其他硬體裝置，未來的AI裝置很可能無需依賴傳統應用程式或作業系統即可運作。若這項計畫開發成功，蘋果目前的主力產品iPhone，恐怕將面臨逐漸失去消費者青睞的風險，市場競爭態勢恐將全面改寫。值得注意的是，蘋果選在加州北區聯邦地方法院提起訴訟的時間點，恰好落在OpenAI今年5月才剛在馬斯克（Elon Musk）提告官司中獲勝之後，時機相當微妙。蘋果訴狀中點名的兩名前員工，分別是前資深系統電機工程師劉暢（音譯），以及曾任iPhone與Apple Watch產品設計副總裁的陳棠育（音譯）。兩人目前尚未對此事做出回應。蘋果指控，劉暢當初離職時並未歸還公司配發的工作筆電，此後更利用一項身份驗證系統漏洞，違法存取蘋果內部網路，下載了「數十份蘋果內部機密硬體相關檔案」，手法相當大膽。蘋果同時指控，陳棠育在離職跳槽出任OpenAI硬體長之前，「有計畫地利用蘋果機密資訊，讓OpenAI受益」，其中包括將蘋果供應商資訊及公司內部產業摘要，透過電子郵件寄給自己留存。根據陳棠育LinkedIn頁面資料顯示，他在蘋果任職長達24年期間，大部分時間都負責iPhone相關業務，等於是蘋果核心機密的知情核心人物之一。蘋果進一步指控，陳棠育當時甚至鼓勵蘋果員工前往OpenAI面試時，攜帶蘋果零組件進行「實物展示說明」。訴狀中更引述一起具體案例指出，一名應徵OpenAI職缺的求職者曾坦言，自己「根本不知道原來可以把這些東西從辦公室帶出來」，這段證詞也成為蘋果指控OpenAI系統性挖角、竊取機密的重要佐證。除了兩名個人被告，OpenAI基金會（OpenAI Foundation）、商業營運主體OpenAI Group PBC，以及OpenAI先前收購的io Products公司，同樣被列為本案共同被告，訴訟範圍相當廣泛。蘋果在訴狀中透露，公司其實早在今年2月就已致函OpenAI，明確表達對機密資訊外流疑慮，並要求雙方就此事進行討論，但始終未獲得任何回應，這也是促使蘋果最終決定訴諸法律途徑的關鍵原因之一。訴狀內容顯示，目前已有超過前蘋果員工任職於OpenAI，數字相當驚人。對此，蘋果也直言，「其中部分人員知悉公司機密資訊，這一點並不令人意外」，等於間接承認人才流動本身難以完全避免。訴狀進一步強調：「OpenAI如今雇用了曾被蘋果託付商業機密的人員，這並不代表OpenAI就有權利用這些資訊，來加速推動自身的硬體開發計畫。」措辭相當強硬，直指問題核心並非單純的人才跳槽，而是機密資訊的不當使用。史丹佛大學法學院教授萊姆利（Mark Lemley）分析指出，蘋果這起訴訟「有可能成為一起重大指標案件」，後續發展備受法律界關注。萊姆利進一步說明，OpenAI僱用數百名蘋果離職員工這件事本身，在加州法律規範下並不違法。事實上，正是加州法律允許員工自由跳槽至競爭對手公司，才間接促成了整個矽谷產業生態的蓬勃成形，人才自由流動本就是矽谷文化的重要基石。不過他也特別強調：「如果蘋果指控員工帶走機密文件、且OpenAI確實使用了這些文件屬實，那對OpenAI而言就是個大問題。」這句話等於點出這起訴訟真正的法律攻防焦點，將聚焦在「機密文件是否確實被不當使用」這個關鍵爭點上，後續判決結果恐將牽動整個AI硬體產業的競爭版圖。