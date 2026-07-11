我是廣告 請繼續往下閱讀

▲巴威颱風路徑將從北部近海通過，颱風暴風圈周六凌晨已經接觸台灣本島陸地。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風再減弱 下午最靠近台灣

▲巴威颱風影響，今天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風（國際命名：Bavi）暴風圈進入台灣，中央氣象署今（11）日上午11時指出，巴威颱風強度因發展環境不佳，再次出現減弱跡象，巴威颱風今天中午至傍晚，來到「最靠近台灣」的位置，中心距離北部陸地約150公里，暴風圈將會籠罩「彰化以北、南投、宜蘭花蓮」等地。中度颱風巴威，今（11）日上午11時，位置在台北東北東方約260公里的海面上，以每小時25公里速度，向西北進行，中心附近最大風速每秒38公尺（每小時137公里），相當於13級風，瞬間最大陣風每秒48公尺（每小時173公里），相當於15級風，7級風暴風半徑350公里，10級風暴風半徑120公里。新北、基隆、臺北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、花蓮、臺東、彰化、南投、馬祖臺灣北部海面、臺灣海峽北部、臺灣東北部海面、臺灣東南部海面氣象署說明，巴威颱風過去3小時強度略為減弱，目前中心在台北東北東方海面，向西北轉北北西移動，其暴風圈已進入臺中以北、南投、宜蘭、花蓮陸地，對彰化以北、南投、東半部、馬祖構成威脅。巴威颱風今天下午至傍晚距離台灣最近，中心距離北海岸陸地約150公里，由於巴威颱風今天上午暴風半徑縮小，因此陸上警戒範圍預估將維持在「彰化以北、宜花東」。巴威颱風的強度今晚還會進一步降低，預計明（12）日清晨登陸中國福建地區。氣象署提醒，今天「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，雨勢表現會是「長時間持續的下」，其它地區也都有大雨或豪雨，直到晚上颱風逐漸遠離後，雨勢才會逐漸趨緩。氣象署補充，目前風力觀測，在蘭嶼來到14級，彭佳嶼12級，基隆、梧棲、東吉島10級，隨著颱風中心接近，台北市區、新北、基隆北海岸、宜蘭也都要注意10至11級的強陣風。