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洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平今（11）日原定先發登板，卻因左膝傷勢臨時取消投球任務，並確定無緣今年MLB全明星賽。不過膝傷完全擋不住他的怪力揮棒，大谷改以指定打擊出賽後，首局首打席就面對亞利桑那響尾蛇左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）炸裂陽春砲，敲出本季第21轟、生涯第301轟。只是大谷雖然開轟回應質疑，最新MLB打擊實力榜排名仍從前段位置下跌。大谷翔平才剛在台灣時間7月8日，以史上第5快（僅花1101場比賽）的速度達成生涯300轟里程碑。儘管今天賽前傳出因膝傷無緣明星賽的遺憾消息，但他仍稱職地扮演開路先鋒的角色。1局下半的首打席，大谷面對響尾蛇隊明星左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez），精準逮中了一顆塞在內角的92.3英哩（約148.5公里）速球，一棒將球夯向左中外野方向形成一發陽春砲。這發本季第21轟、生涯第301轟的擊球初速高達104.6英哩（約168.3公里），飛行距離則來到381英呎。經歷了火燙的「6月狂谷」後，大谷翔平進入7月的打擊手感略微降溫，截至目前出賽7場，打擊三圍為.222/.323/.444。不過綜觀本季大谷出賽的89場比賽，打擊三圍依然維持在優異的.290/.405/.534，攻擊指數（OPS）高達0.939，並累積了20轟（此役敲出第21轟）與56分打點。大聯盟官網最新公布的打擊實力榜中，前3名依舊由頂級重砲霸榜。大谷翔平雖然手感稍降，但仍穩居第3名；而最引人注目的，莫過於空降第2名的卡米內洛（Junior Caminero）。卡米內洛在美國時間6月23日至7月4日期間，達成了不可思議的「11戰11轟」壯舉，期間長打率高達驚人的1.136。官網特別指出，自去年開季以來，卡米內洛累積的71發全壘打高居全大聯盟第3名，僅次於費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）與大谷翔平。官網更不忘提醒球迷：「別忘了，他才剛滿23歲。」本次打擊實力榜的霸主依然是休士頓太空人隊的阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）。第4至第9名依序為：大都會隊索托（Juan Soto）、小熊隊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、國民隊伍德（James Wood）、運動家隊柯茲（Nick Kurtz）、費城人隊史瓦伯，以及馬林魚隊羅培茲（Otto Lopez）。第10名則由紅襪隊康崔拉斯（Willson Contreras）與國民隊賈西亞（Luis García Jr.）並列。