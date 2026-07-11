泡麵是不少家庭常備的防災糧食，但囤放時間一久，常會在櫥櫃深處翻出過期品。由於泡麵水分低、保存期限長，有些人認為只要沒有發霉，過期幾天甚至幾個月仍可食用。不過，超過有效日期後，食品的品質與安全已不在業者保證範圍內，最保險的做法仍是不要吃。
泡麵過期一天還能吃？安全性已無法保證
食品藥物管理署說明，「有效日期」是指食品在特定儲存條件下，能夠維持產品價值的最終期限，食品在適當製造、運輸及保存環境下，於有效日期內可維持應有的安全性、外觀、味道及質地；一旦超過日期，並不代表食物在當下立刻腐敗，但業者已無法繼續保證其品質與安全。
因此，即使泡麵只過期幾天，外觀看起來仍正常，也無法單憑肉眼確認儲存期間是否曾受潮、經歷高溫，或包裝出現細微破損。尤其幼兒、孕婦、長者及免疫力較弱者，更不建議冒險食用。
泡麵能放很久不是因為添加大量防腐劑
泡麵能夠長時間保存，是因為添加大量防腐劑嗎？食藥署指出，泡麵麵體不得添加防腐劑，多數產品會經過蒸煮、油炸等程序，高溫除了具有殺菌效果，也能大幅降低麵體水分，使微生物較難繁殖，因此得以延長保存期限。
不過，「耐放」不等於「不會變質」。泡麵除了麵體，通常還附有油包、醬料包及粉包，長期存放後仍可能因環境溫度、濕氣及包裝狀況而劣化。只把過期的調味包丟掉、留下麵體食用，也不代表一定安全。
泡麵出現5種狀況 不要煮直接丟
打開泡麵前後，可先檢查包裝及內容物，若出現以下情況，建議直接丟棄：
1、外包裝破損、漏氣或明顯膨包。
2、麵體受潮、變軟、結塊或出現霉斑。
3、油包、醬料包滲漏，顏色或質地異常。
4、聞到油耗味、酸味、刺鼻味或其他異味。
5、曾長時間放在陽光直射、高溫或潮濕環境。
食藥署提醒，食品若出現包裝破損、異味、變色、滲漏或膨包等異常情形，應避免食用；油脂若出現油耗味、刺鼻味或不同於原有風味，也可能已經劣化。
沒過期也不代表一定安全
即使泡麵仍在有效期限內，若包裝受損或保存環境不佳，也可能提前變質。食藥署建議，選購包裝食品時應確認包裝完整，並依照標示的保存方式存放，才能在有效期限內維持應有品質。泡麵應放置在陰涼、乾燥處，避免靠近爐具、窗邊或容易受潮的位置。家中若囤有多包泡麵，也可依有效日期採取「先到期、先食用」原則，避免放到過期才發現。
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食品藥物管理署說明，「有效日期」是指食品在特定儲存條件下，能夠維持產品價值的最終期限，食品在適當製造、運輸及保存環境下，於有效日期內可維持應有的安全性、外觀、味道及質地；一旦超過日期，並不代表食物在當下立刻腐敗，但業者已無法繼續保證其品質與安全。
因此，即使泡麵只過期幾天，外觀看起來仍正常，也無法單憑肉眼確認儲存期間是否曾受潮、經歷高溫，或包裝出現細微破損。尤其幼兒、孕婦、長者及免疫力較弱者，更不建議冒險食用。
泡麵能夠長時間保存，是因為添加大量防腐劑嗎？食藥署指出，泡麵麵體不得添加防腐劑，多數產品會經過蒸煮、油炸等程序，高溫除了具有殺菌效果，也能大幅降低麵體水分，使微生物較難繁殖，因此得以延長保存期限。
不過，「耐放」不等於「不會變質」。泡麵除了麵體，通常還附有油包、醬料包及粉包，長期存放後仍可能因環境溫度、濕氣及包裝狀況而劣化。只把過期的調味包丟掉、留下麵體食用，也不代表一定安全。
泡麵出現5種狀況 不要煮直接丟
打開泡麵前後，可先檢查包裝及內容物，若出現以下情況，建議直接丟棄：
1、外包裝破損、漏氣或明顯膨包。
2、麵體受潮、變軟、結塊或出現霉斑。
3、油包、醬料包滲漏，顏色或質地異常。
4、聞到油耗味、酸味、刺鼻味或其他異味。
5、曾長時間放在陽光直射、高溫或潮濕環境。
食藥署提醒，食品若出現包裝破損、異味、變色、滲漏或膨包等異常情形，應避免食用；油脂若出現油耗味、刺鼻味或不同於原有風味，也可能已經劣化。
沒過期也不代表一定安全
即使泡麵仍在有效期限內，若包裝受損或保存環境不佳，也可能提前變質。食藥署建議，選購包裝食品時應確認包裝完整，並依照標示的保存方式存放，才能在有效期限內維持應有品質。泡麵應放置在陰涼、乾燥處，避免靠近爐具、窗邊或容易受潮的位置。家中若囤有多包泡麵，也可依有效日期採取「先到期、先食用」原則，避免放到過期才發現。
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