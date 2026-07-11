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泡麵湯別再倒掉了！傳說吃法被公開：颱風天一定要學

每次都會將湯留下，打入兩顆蛋並拿去微波爐加熱，瞬間就能做出一道好吃的海鮮蒸蛋

▲有民眾享用完來一客泡麵後，自製成泡麵蒸蛋料理，在網路上引發討論。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部）

日本廠商也公開教學！「泡麵蒸蛋」怎麼做：簡單3步驟一次看

▲過去日本泡麵品牌「日清杯麵」也曾推薦泡麵蒸蛋料理，其在官網公開「簡單3步驟」就能吃到熱騰騰蒸蛋。（圖／日清官網）

泡麵蒸蛋真實評價曝光！台灣百萬YouTuber超推薦：比原本更香

▲來一客泡麵蒸蛋做法，就連網紅志銘與狸貓，都曾拍片大讚「比原本泡麵更好吃！」（圖／志銘狸貓的日常YouTube）

巴威颱風暴風圈接觸台灣陸地，全台各地今（11）日深夜開始颳起強風暴雨，民眾在颱風天吃泡麵已成為一種傳統。但讓這道流傳網路已久的泡麵吃法再度爆紅。過去有民眾在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文分享，表示吃完來一客泡麵「鮮蝦魚板」口味後，，他也溫馨提醒「湯不要過半，肉骨茶口味我也覺得很可以」。「泡麵蒸蛋」吃法近年來在網路流傳許久，過去許多人實際嘗試過都給予高度評價，稱讚「讚耶！來一客湯頭很鮮，一定很好吃」、、「好吃啊，已吃過無數次」、泡麵蒸蛋可說是老饕一致公認的神級吃法，過去就連日本泡麵品牌「日清杯麵」也曾推薦該道料理，更在官網公開3步驟簡單製作。，就能瞬間做出一道泡麵蒸蛋。但要提醒民眾，不建議連同泡麵紙碗一同放入微波爐內，記得要將其倒入可微波的碗中，避免發生意外。值得一提的是，泡麵蒸蛋在網路上爆紅，其中台灣杯麵霸主「來一客泡麵」鮮蝦魚板的湯頭，最常被拿來當作泡麵蒸蛋的主體，不只深受一般民眾喜愛，就連眾多百萬YouTuber在實測後也都愛上其香濃口感。例如YouTuber「那個女生 Kiki」試做過則讚賞「口感又綿又軟」；YouTuber「志銘與狸貓」也推薦「比原本泡麵更好吃！」泡麵蒸蛋多數人認為是道充滿驚喜的懶人宵夜，只要掌握比例與加熱時間即可完成，加上泡麵湯本身就有調味、帶有油脂，做出來的蒸蛋比一般加水的高湯更香濃，完全不需額外加鹽，甚至還能吃到原本泡麵的香味。不過也有一派人持不同看法，認為泡麵湯味道與一般蒸蛋不同，對於喜愛清淡口感的人可能會覺得太過死鹹或油膩，使用微波爐時若控制不好，也容易讓蒸蛋過熟變成「蜂窩狀」或口感偏乾硬，只能說每個人偏好不盡相同。