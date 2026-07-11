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▲功夫女足今日熱播（圖／截自微博）



闊別大銀幕多時，由「星爺」周星馳親自執導及編劇的喜劇鉅製《功夫女足》今日（11日）正式在中國大陸公映。這部延續《少林足球》風格的新作，尚未上映就已掀起全城熱話。根據內地貓眼專業版數據顯示，《功夫女足》首日排片場次高達22.6萬場，一舉刷新中國影史暑期檔首日場次紀錄，充分展現「星爺」無可比擬的強大票房號召力。《功夫女足》由周星馳親自編劇及執導，被外界視為2001年經典之作《少林足球》的精神續作。電影講述一支女子足球隊「峨眉隊」，從一開始不被任何人看好，到最終逆襲奪冠的熱血勵志故事。主演陣容相當堅強，包括張小斐、迪麗熱巴及張藝興領銜主演，劉嘉玲與日本演員佐藤健更將特別客串演出，卡司陣容星光熠熠。值得注意的是，這部電影幾乎是在「零宣發」的情況下，僅憑「星爺」這塊金字招牌就成功引爆市場話題。截至上映前，總預售票房已突破人民幣9,500萬元，首日預售金額更超過8,100萬元，成績相當驚人。業界普遍預測，《功夫女足》首日票房有望衝上1.9億至2.02億元人民幣，最終總票房甚至可能一舉突破10億人民幣大關，星爺魅力依舊無人能敵。據悉，這部電影製作成本高達人民幣3.8億元，是周星馳導演生涯至今規模最大的一部作品。為了追求最真實的競技場面，劇組特別邀請前中國女足國腳趙麗娜擔任技術顧問並參與演出，力求呈現最專業的足球競技畫面。此外，知名歌手周杰倫也將獻聲演唱電影主題曲，進一步為這部電影話題度加溫。片中飾演主力前鋒一角的內地人氣女星迪麗熱巴，為了完美詮釋這個角色，可說是付出極大心血。據劇組透露，她主動增重8公斤，並在專業前女足國腳的指導下，完成長達三個月的足球封閉式特訓。她從零基礎開始苦練顛球、盤帶、對抗及射門等各項基本功，片中所有高難度動作場面，她全數堅持親自上陣、拒絕使用替身，敬業態度相當驚人。在日前釋出的長版預告片中，張小斐與迪麗熱巴一開場便上演爆笑「單挑」戲碼，張藝興則在一旁忙著勸架，經典的周氏無厘頭喜劇「名場面」不斷上演，讓不少老影迷直呼太懷念這個味道。星爺早前受訪時也曾坦言，為了確保電影整體品質，後期製作團隊一直處於高強度趕工狀態，如今終於能如願於今日強勢開畫上映，誓言要在這個暑期檔再度創造屬於自己的票房神話。