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中度颱風巴威持續侵襲台灣，台中市昨天晚間6時起停班停課至今，風雨多為間歇性，整體災情相對零星，但有4名民眾在風雨中受傷。市長盧秀燕今天表示，4起受傷案件分別是騎腳踏車遭強風吹倒、騎機車被飛來磚塊擊中、坐在大排旁休息遭樹幹砸傷，以及果農冒雨整理果園受傷。她呼籲民眾切勿因一時風雨較小就掉以輕心，「颱風期間請乖乖待在家，不要外出」。盧秀燕今（11）日上午主持防災應變中心會議，會後受訪表示，台中目前仍處於陸上颱風警戒範圍，預估今天深夜或明天凌晨才會脫離暴風圈。目前全市測得最大陣風出現在大甲，達10級。她形容「10級陣風足以把人吹倒、難以行走，甚至可能造成樹木連根拔起」；此外，和平山區累積雨量達200毫米，所幸雨勢時強時弱，截至上午9時，全市87件災情中，約有一半為路樹倒塌。盧秀燕指出，目前已有4名民眾因颱風受傷，其中一人騎腳踏車外出時遭強風吹倒；一人騎機車時遭飛來磚塊擊中受傷；另有一人坐在大排旁休息時，被斷裂樹幹擊傷，她直言「還好沒有掉進大排」；還有一名果農因冒雨整理果園而受傷。盧秀燕強調巴威颱風範圍非常的大，待在戶外是有危險的。別以為現在看起來很平靜，很可能下一刻就颳起怪風，千萬不要心存僥倖。