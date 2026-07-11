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巴威颱風尖峰流量「傍晚才發生」 水利署：視降雨、入流量調整放水量

巴威颱風帶來強風豪雨，而石門水庫水位持續上升，經濟部水利署北區水資源分署說明，為減輕下游防汛壓力，相隔前一次康芮颱風啟動溢洪道放水已618日，今日啟動溢洪道放水。經濟部水利署今（11）日表示，截至上午11時止，石門水庫集水區帶來明顯降雨，累計降雨量約209毫米，入流總量約1,992萬立方公尺，水庫水位仍持續上升中。集水區降雨不斷且入流量快速增加，水利署說明，為水庫設施安全及減輕下游防汛壓力，經濟部水利署北區水資源分署啟動溢洪道放水，以控制水庫水位上升速度，距離前次113年10月的康芮颱風啟動溢洪道放水，已相隔約618日。水利署指出，目前石門水庫入流量已達每秒1196立方公尺，今日11時溢洪道加入放水後，合計放水量約為每秒938立方公尺，因事先水庫已預留約4700萬立方公尺滯洪空間，可有效控制水庫水位上升速率。巴威颱風尖峰流量預估在今日傍晚才會發生，將視降雨及入流量調整放水量，水利署呼籲，民眾切勿進入石門水庫下游河道、水域、溪床及相關警戒區域，並留意水庫發布警戒資訊，以維護安全。另外，石門水庫近日休園進行防颱作業，並考量今日為巴威颱風風雨最大的時刻，水利署建議，民眾減少外出旅遊。如有必要至園區請切勿進入管制區域，並遵從保警人員指揮引導。