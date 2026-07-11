全台高達 20 縣市停班停課，全力備戰巴威（BAVI）颱風，雖然巴威強度出現減弱趨勢，但氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」特別發出警報，提醒民眾「千萬別被騙！」由於巴威屬於環流龐大的胖颱，加上台灣地形效應，最劇烈的風雨殺傷力才要開始。粉專也明確點出全台風雨最猛烈的危險時段，呼籲大眾切勿掉以輕心。
🟡 颱風減弱別被騙！「中午到傍晚」風雨最猛
根據「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日上午 9 時最新觀測，巴威颱風中心位於基隆東方約 280 公里海面上。雖然巴威的強度已稍微減弱，但其暴風圈依然極度龐大，早已籠罩北台灣、花蓮及中部山區，強勁的颱風環流持續大量掃入，全台各地正遭遇陣陣強風豪雨。
粉專特別發出防颱警告：千萬不要看到「減弱」就鬆懈！
氣象專家解釋，雖然巴威強度下降，但因為「颱風環流本身非常龐大」，再加上台灣高聳地形的加成效應，位於迎風面的西半部地區仍會感受到相當強烈的風雨，尤其中部以北地區風強雨大。
粉專點出最危險的時間軸：巴威預計在「今日（11日）中午到傍晚之間」最接近台灣東北部外海（距離僅約 160 至 180 公里），這段時間將是全台各地風雨最猛烈、最有感的危險時段，務必提高警覺，慎防災害發生。
🟡 Google AI算中了！暴風圈「這時間」離台
值得注意的是，本次巴威颱風的路徑出現了相當神奇的預測亮點。粉專表示，巴威過去 6 小時移動速度相當快，且偏北發揮的幅度極為明顯，證實了 Google AI 氣象預測模型（FNV3） 再次精準勝出，精準命中颱風向北偏轉的路徑。
至於全台民眾最關心的「暴風圈何時遠離」？粉專預估，若未來路徑無重大變化，巴威颱風將會採取快步通過的模式，暴風圈預計要一直到「今日（11日）深夜」才會正式離開台灣陸地，並於明日（12日）凌晨左右登陸中國浙江，全台風雨影響這才算真正結束。
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根據「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日上午 9 時最新觀測，巴威颱風中心位於基隆東方約 280 公里海面上。雖然巴威的強度已稍微減弱，但其暴風圈依然極度龐大，早已籠罩北台灣、花蓮及中部山區，強勁的颱風環流持續大量掃入，全台各地正遭遇陣陣強風豪雨。
粉專特別發出防颱警告：千萬不要看到「減弱」就鬆懈！
粉專點出最危險的時間軸：巴威預計在「今日（11日）中午到傍晚之間」最接近台灣東北部外海（距離僅約 160 至 180 公里），這段時間將是全台各地風雨最猛烈、最有感的危險時段，務必提高警覺，慎防災害發生。
🟡 Google AI算中了！暴風圈「這時間」離台
值得注意的是，本次巴威颱風的路徑出現了相當神奇的預測亮點。粉專表示，巴威過去 6 小時移動速度相當快，且偏北發揮的幅度極為明顯，證實了 Google AI 氣象預測模型（FNV3） 再次精準勝出，精準命中颱風向北偏轉的路徑。
至於全台民眾最關心的「暴風圈何時遠離」？粉專預估，若未來路徑無重大變化，巴威颱風將會採取快步通過的模式，暴風圈預計要一直到「今日（11日）深夜」才會正式離開台灣陸地，並於明日（12日）凌晨左右登陸中國浙江，全台風雨影響這才算真正結束。
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