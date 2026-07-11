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▲錦雯（右）曾因罵學生不救災，而引發大量負評，並於之後在陳霆（左）陪伴下含淚道歉。（圖／翻攝自YouTube@chentin2008）

巴威颱風襲擊台灣，昨（10）日多區域還因此停班停課。而有網友翻出在10年前的蘇迪勒颱風來襲時，隨著慈濟團隊到烏來地區賑災的錦雯，曾在當時發文罵反服貿、貨貿，抗議課綱，包圍立法院教育部的年輕學生們，都沒有到現場救災，因而引發大量負評。錦雯也在事後PO影片道歉，含淚表示自己原本的用意只是「希望發揮良善的力量」。錦雯在10年前的中颱蘇迪勒襲台後，跟隨慈濟團隊到烏來災區賑災，但她事後卻發文怒罵：「那些精神飽滿反服貿、貨貿，抗議課綱，包圍立法院教育部，靜坐一整晚也不累的『熱血』年輕學生，也沒看到半個去幫忙！」還直呼現在年輕學生真的不一樣了，引發大批網友負評，指出現場其實有學生幫忙賑災。在輿論發酵後，錦雯隨即刪文，並與當時一起在台中拍戲的演員陳霆一起PO影片道歉，承認自己未經求證就PO文章，「我的原意是希望更多年輕人的力量來參與～魯莽的PO文在此深深跟大家道歉！」而影片中，錦雯也含淚表示：「我有做不對的地方，我跟大家道歉，我真正的用意是希望發揮良善的力量。」錦雯進一步表示，身為公眾人物就是要謹言慎行，「經過這次的事件，我也會自己好好檢討，也謝謝大家對我的包容跟鼓勵，你們的文章我都看到了。」並喊話大家可以一起發揮良善力量、為台灣加油。