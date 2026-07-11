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儘管賽前洛杉磯道奇球團因考慮到大谷翔平左膝蓋積水與不適的狀況，緊急宣布取消他原定的登板、並在上半季的最後三連戰專注於打擊，但這完全無法阻擋他的火燙手感。今日大谷依舊擔任「第1棒、指定打擊」，在首局首打席就將球掃出牆外，轟出本季第21轟。在受傷的情況下還能開轟，讓擔任日本轉播球評的名宿伊東勤驚嘆：「投手根本沒球可投了。」此外，他也察覺到大谷繞壘時腳的異狀直言：「有點在保護左膝蓋的感覺。」道奇原本安排大谷今日以「二刀流」身份出戰，但球隊賽前宣布，考量他6月中旬開始出現的左膝不適，決定取消本場先發投球，前半季最後一個系列賽將專心擔任打者，希望避免傷勢進一步惡化。儘管無法站上投手丘，大谷依舊在打擊區展現驚人破壞力。首局面對水手先發投手，在1好1壞情況下鎖定一顆內角偏低、時速約148公里的速球，一棒掃向左中外野，看似刁鑽的球路卻被他直接轟出全壘打牆，形成首局首打席全壘打。這發陽春砲擊球初速高達104.6英里（約168.3公里），飛行距離381英尺（約116公尺），也是大谷本季第8支首局首打席全壘打、生涯第32支首打席開轟的全壘打。擔任NHK球評的前日本職棒名將伊東勤對這一擊讚嘆不已，他表示：「這絕對不是一球好打的球。那是偏向內角甚至有點壞球軌跡的球，他卻能巧妙地把球棒帶進內側，硬是推向反方向。這球打得太漂亮了，對投手來說，大谷連這種球都能轟出去，簡直快到了沒球可投的地步。」至於外界關心的大谷左膝狀況，伊東則坦言仍令人擔憂，畢竟膝蓋積水代表發炎狀況並不樂觀。他表示：「幸好這球打得夠遠，他可以慢條斯理地繞完四個壘包。但仔細觀察他的跑壘姿態，看起來還是有一點在保護、遷就左膝蓋的感覺。不過既然能把球轟得那麼遠，看來目前的膝蓋傷勢對他的打擊爆發力並沒有太大的影響。」