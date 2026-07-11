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巴威颱風侵台，10日、11日接連停班停課，全台瘋狂關注風雨動態，沒想到連18年前的《康熙來了》舊影片都被翻出來朝聖！小S、蔡康永過去曾在節目挑戰播報颱風新聞，由小S坐鎮棚內擔任主播，連線「第一線記者」陳漢典回報宜蘭最新災情，結果他一開口就說人在「淡水河」，還一本正經喊出「現在溫度非常冷，只有零下5度」，讓小S當場氣炸糾正：「我是說宜蘭！」整段連線從頭到尾瘋狂出包，如今碰上颱風天再看一次，還是好笑到停不下來。《康熙來了》2008年曾推出「康熙颱風天連線！主播現場不同調？」主題，小S化身新聞主播，正經八百要連線宜蘭第一線記者陳漢典，陳漢典卻回報自己人在淡水河，接著離譜說現場非常寒冷、只有零下5度，氣死小S抓狂喊：「我是說宜蘭！」陳漢典才趕緊改口：「宜蘭、宜蘭！」後來陳漢典說風勢很強、雨忽大忽小，還不忘手拿水杯製造豪雨，蔡康永看他「擠水不夠用力」就說：「雨勢不夠大！」小S就CEU：「龍捲風來了！」陳漢典假裝被吹走，一個轉身差點跌倒，「記者站不穩、記者已經快失控了！」氣得蔡康永走上前把電風扇搬走，再把陳漢典的水杯打開淋在陳漢典頭上，告訴他這才是颱風天記者連線的失控畫面。沒想到這支2008年的搞笑影片，最近還是有人在回味，觀眾都笑翻留言：「漢典說把鏡頭交還棚內，結果小S說不要」、「漢典整個大搞烏龍，淡水河在宜蘭」、「到底為什麼都可以迅速找到合宜的主題」。