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巴威颱風來襲，今（11）日是影響台灣最強烈的時候，但北北基桃從前一天就決定停班停課，遭質疑是為選舉放「政治假」。面對質疑，台北市長蔣萬安表示，要料敵從寬，防災思維要改變，這讓資深媒體人黃光芹聽不下去，在直播上痛批，「艷陽高照的時候放颱風假，視為國恥！」黃光芹表示，坐在家裡看到外面大晴天、無風無雨，颱風不像颱風的樣子，被廢在家一整天，「今天艷陽高照，蔣萬安放得對嗎？你不覺得羞愧嗎？」已經好幾次了放這樣沒有颱風的颱風假，政治人物每一次這樣搞能行嗎？企業一天損失315億。「沒達標你放個屁啊！艷陽高照的我們在家裡蹲？」黃光芹越講越激動直言，颱風的瞬間風力、平均風力、累積雨量要達標才能夠放假，現在大家閉著眼睛。有些政客為延續自己的政治生命、討好選民，對網友出征一點抗壓力都沒有，結果大家都衝去KTV、百貨公司。「你這樣可以當首長啊，半天就不必混了，嚇成這個樣子。」艷陽高照卻停班停課，視為國恥！