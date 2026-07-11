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海運全停航

國內外航線取消

預警性封閉22路段

基隆市中正區台2線67K+500~68K+600(海洋大學至北寧路與新豐街路段)。 基隆市瑞芳區台2線75K~84K(瑞濱至鼻頭路段)。 桃園市復興區台7線22K+800~46K+400(羅浮至巴陵路段)。 桃園市復興區至宜蘭縣大同鄉台7線47K+100~85K+500 (巴陵至宜蘭百韜橋路段)。 宜蘭縣大同鄉台中市和平區台7甲線0K~50K(百韜橋至勝光路段)。 新北市三峽區台7乙線1K+000~12K+200(大埔至三民路段)。 花蓮縣秀林鄉台8線116K+400~184K+500(關原至太魯閣路段)。 花蓮縣鳳林鎮台9線227K+500~229K(萬里溪橋)。 新北市烏來區台9甲線14K+500~19K(烏來至孝義路段)。 宜蘭縣蘇澳鎮台9丁線2K~17K(蘇澳至東澳路段)。 南投縣仁愛鄉台14線86K~92K及94K~99K(廬山及屯原路段)。 南投縣信義鄉台16臨29線1K+400~11K(地利至合流坪路段)。 高雄市甲仙區台20線58K+300至72K+500(甲仙至荖濃路段)。 高雄市桃源區台20線79K~90K(寶來二橋至桃源區公所路段)。 高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K(勤和至復興路段)。 高雄市桃源區至臺東縣海端鄉台20臨105線0K~44K (梅山口至向陽路段)。 南投縣信義鄉台21線110K至145K(草坪頭至塔塔加路段)。 高雄市六龜區台27線11K+500~23K+100(中興至大津路段)。 高雄市那瑪夏區台29線2K+700~3K+000(民生橋路段)。 高雄市那瑪夏區台29線4K+300~4K+800(三明火路段)。 高雄市那瑪夏區台29線臨11便道0K~12K(那瑪夏至五里埔路段)。 新北市淡水區台61線0K~1K(淡江大橋)。

巴威颱風來襲，全台多個縣市停班課，為確保用路人及旅客安全，交通部公路局、航港局及民航局針對交通運輸調整，今（11）日相關運輸情況，提供民眾參考。受巴威颱風影響，今日共有13航線，計116航次停航：基隆-馬祖、南竿福澳-福州琅岐、北竿白沙-福州黃岐、金門-石井、金門-五通、富岡-綠島、富岡-蘭嶼、蘭嶼-綠島、後壁湖-蘭嶼、布袋-馬公、台南將軍漁港-澎湖東吉漁港、東港-小琉球、鹽埔-小琉球全部停航。航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。民航局最新統計，截至今日10時，國內線取消280架次。國際暨兩岸航線取消920架次、延誤6架次。公路局截至今日10時止，實施預警性封閉路段22處，將視風雨狀況開放通行在道路災情部分，嘉義縣中埔鄉台3線南下301K+100（中崙路段）倒樹，占用南下車道調撥北上車道單線雙向通行，預計10時30分排除。公路局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。