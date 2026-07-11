陪伴無數動漫迷成長的《火影忍者》迎來歷史性的一步。由好萊塢獅門影業（Lionsgate）打造的真人版電影，籌備超過11年，終於從開發階段邁入前期製作，宣布展開全球演員海選，首波公開徵選漩渦鳴人、宇智波佐助、春野櫻等「第七班」的三位核心角色。對此，原作者岸本齊史也表示「奇蹟一個接著一個發生。」
好萊塢想拍11年 《火影忍者》終於要來了
《火影忍者》真人版電影最早消息在2015年出現，Lionsgate 宣布取得電影改編權，消息一出立刻震撼動漫圈。但過去多年始終沒有實質進展，甚至有不少粉絲懷疑企劃是否已悄悄取消。
直到2024年才宣布，由曾執導《尚氣與十環傳奇》的導演 Destin Daniel Cretton 接手執導、編劇及製作，電影才重新啟動。如今即將展開全球選角，代表這部等待11年的真人版電影終於要動起來了。
全球海選第七班 三位主角決定真人版成敗
此次海選將率先尋找飾演漩渦鳴人、宇智波佐助與春野櫻的演員。三人組成的「第七班」，在旗木卡卡西帶領下，從波之國任務、中忍考試一路成長，是《火影忍者》第一部最重要的主角群，也幾乎代表整部作品的核心精神。
因此，不少粉絲認為，比起外型是否百分之百還原漫畫，更重要的是演員是否能演出鳴人的樂觀與孤獨、佐助背負復仇的掙扎，以及小櫻一路從普通少女蛻變成獨當一面的忍者，而不是淪為真人版 Cosplay。
岸本齊史：奇蹟一個接著一個發生 動漫真人化迎來新時代？
原作者岸本齊史表示，「如果已經聚集了這麼多奇蹟，那就讓我們繼續期待更多奇蹟吧。我非常期待與那些充滿熱情、優秀的演員相遇，也迫不及待想在電影中見到我筆下的角色。」事實上，岸本早在2024年公布導演人選時，就曾表示自己看完 Destin Daniel Cretton 執導的作品後，認為他非常適合《火影忍者》。
過去《七龍珠：全新進化》等真人版作品曾讓動漫迷留下陰影，也讓「真人化」一度成為票房毒藥。不過近年 Netflix《航海王》成功翻轉市場評價，不僅獲得全球觀眾肯定，第二季也預計於2026年推出，讓各界重新看見日本漫畫改編真人作品的潛力。
相較之下，《火影忍者》擁有完整的忍者世界觀、龐大的角色群與全球超過2.5億冊漫畫銷量，不少粉絲認為，只要劇本、選角與世界觀建構到位，完全有機會接棒《航海王》，成為下一部成功打進全球市場的動漫真人電影。
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《火影忍者》真人版電影最早消息在2015年出現，Lionsgate 宣布取得電影改編權，消息一出立刻震撼動漫圈。但過去多年始終沒有實質進展，甚至有不少粉絲懷疑企劃是否已悄悄取消。
直到2024年才宣布，由曾執導《尚氣與十環傳奇》的導演 Destin Daniel Cretton 接手執導、編劇及製作，電影才重新啟動。如今即將展開全球選角，代表這部等待11年的真人版電影終於要動起來了。
此次海選將率先尋找飾演漩渦鳴人、宇智波佐助與春野櫻的演員。三人組成的「第七班」，在旗木卡卡西帶領下，從波之國任務、中忍考試一路成長，是《火影忍者》第一部最重要的主角群，也幾乎代表整部作品的核心精神。
因此，不少粉絲認為，比起外型是否百分之百還原漫畫，更重要的是演員是否能演出鳴人的樂觀與孤獨、佐助背負復仇的掙扎，以及小櫻一路從普通少女蛻變成獨當一面的忍者，而不是淪為真人版 Cosplay。
原作者岸本齊史表示，「如果已經聚集了這麼多奇蹟，那就讓我們繼續期待更多奇蹟吧。我非常期待與那些充滿熱情、優秀的演員相遇，也迫不及待想在電影中見到我筆下的角色。」事實上，岸本早在2024年公布導演人選時，就曾表示自己看完 Destin Daniel Cretton 執導的作品後，認為他非常適合《火影忍者》。
相較之下，《火影忍者》擁有完整的忍者世界觀、龐大的角色群與全球超過2.5億冊漫畫銷量，不少粉絲認為，只要劇本、選角與世界觀建構到位，完全有機會接棒《航海王》，成為下一部成功打進全球市場的動漫真人電影。