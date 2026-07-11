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美國總統川普（Donald Trump）當地時間週五深夜再次於社群平台發文，聲稱已下令軍方做好準備，如果伊朗膽敢暗殺他，將對伊朗發動大規模打擊。川普在自家社群平台打下：「1000枚飛彈已準備就緒，瞄準伊朗伊斯蘭共和國，如果伊朗政府兌現其在世界各地發出的威脅，暗殺或試圖暗殺現任美國總統（也就是我！），那麼還有數千枚飛彈將立即發射！」川普還補充說，命令已經下達，美國軍方已做好準備，隨時可以、也有能力在1年內（可視情況延長）徹底摧毀整個伊朗，最後還不忘挖苦的打下一句：「讚美真主」（PRAISE BE TO ALLAH ）作為結尾。在發出最新威脅之前，川普才剛告訴《紐約郵報》（The New York Post），如果伊朗膽敢暗殺他，他已留下指示，要以「前所未有」的強度轟炸伊朗，勢必會讓德黑蘭付出慘痛代價。