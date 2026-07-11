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巴威今下午最接近台灣！明晨暴風圈脫離本島

▲巴威颱風襲台，暴風圈已進入台中以北、南投、宜花東陸地，各地風雨將持續至深夜。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署科長林伯東表示，巴威颱風（國際命名：Bavi）今（11）日下午至傍晚最接近台灣，風雨達到巔峰，今晚強度減弱後，路徑持續往中國，預估明晨暴風圈脫離本島、解除海陸警，隨後登陸福建。今天北部、中部及東北部山區慎防豪雨，各地仍有大雨，北北基宜須留意10至11級強陣風。林伯東指出，巴威颱風今天下午至傍晚距離台灣最近，中心逐漸通過北部海面，由於巴威颱風今天上午暴風半徑縮小，因此陸上警戒範圍預估將維持在「彰化以北、宜花東」。巴威颱風的強度今晚還會進一步降低，預計明（12）日上午登陸中國福建地區。林伯東說明，以巴威颱風目前的路徑來看，暴風圈有機會在明天凌晨至清晨「脫離台灣本島」，但屆時馬祖還在暴風圈內，因此氣象署不會馬上解除海陸警，直到明天清晨至上午，巴威颱風脫離馬祖後，就會宣布解除海陸警報。林伯東提醒，今天「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，雨勢表現會是「長時間持續的下」，其它地區也都有大雨或豪雨，直到晚上颱風逐漸遠離後，雨勢才會逐漸趨緩。氣象署補充，目前風力觀測，在蘭嶼來到14級，彭佳嶼12級，基隆、梧棲、東吉島10級，隨著颱風中心接近，台北市區、新北、基隆北海岸、宜蘭也都要注意10至11級的強陣風。