我是廣告 請繼續往下閱讀

巴威颱風帶來豪雨，各地也陸續做好防颱準備。在新北烏來經營宮廟龍太宮的資深藝人「阿西」陳博正在2015年蘇迪勒颱風來臨時曾受困山區，一度與外界失聯，讓女兒田羽安（陳怡嘉）在父親節當天急得四處找人，最後在搜救人員陪同下平安下山。隨著巴威颱風來襲，《NOWnews今日新聞》記者也關心阿西近況，經紀人透露其實阿西平時並不住在山上，當年會受困全是因為放心不下照顧的毛小孩。2015年蘇迪勒颱風挾帶強風豪雨襲台，造成新北烏來道路中斷、橋梁毀損，阿西當時受困山區，一度與外界失去聯繫，演員女兒陳怡嘉更因遲遲聯絡不上父親，在父親節當天焦急不已。所幸最後在搜救人員協助下，阿西順利平安下山，結束一場驚魂。隨著巴威颱風逼近，記者詢問阿西目前是否仍住在山區。對此經紀人澄清，阿西平時並沒有住在山上，當年受困的地方是廟裡，也不是他的住家。經紀人表示，當時只是因為廟裡養了一些狗狗、貓貓，阿西放心不下，才特地留在現場照顧毛小孩，沒想到遇上颱風造成道路中斷，因此受困山區。經紀人也透露，蘇迪勒颱風過後，政府投入大量經費改善當地基礎建設，包括排水系統、橋梁及道路都已重新修復，因此近年即使遇到強颱，當地狀況都比以前穩定許多，落石及災情也明顯減少。