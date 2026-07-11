隸屬於hololive ReGLOSS的VTuber「拉電」儒烏風亭螺鈿（儒烏風亭らでん），近期在直播中分享自己來台灣的趣事，並且宣布將和台灣代表IP「霹靂布袋戲」展開跨界合作，目前雙方合作的YouTube影片已經上傳等待7月12日晚上6點首播。為了慶祝《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》10週年，將在日本舉辦實體展覽，儒烏風亭螺鈿也會推出聯名周邊，台灣也買得到！
首次來台歷經波折 狂買威士忌
被粉絲暱稱「拉電」的儒烏風亭螺鈿，日前首次來台拍攝外景，就是和「霹靂布袋戲」合作，不過拉電在台灣旅程多災多難，她在直播中分享，來台灣前一天因為高強度錄影，導致全身肌肉酸痛，還疑似痛到在飛機上睡著，連期待的飛機餐都沒有吃到的印象。
抵達台灣後，拉電又被緝毒犬盯上，打開行李箱，警察發現裡面只有衣服跟一隻超大的布丁狗娃娃，讓現場警察也忍不住偷笑。隨行的經紀人行李還被誤拿，在現場合作人員推理之下，在計程車乘車處攔截到拿錯行李的旅客。特別到故宮想看「翠玉白菜」與「肉形石」，也因為文物外借中看不到，相當可惜，不過拉電還是在台灣度過美好的時光，品嚐到超大盆的芒果冰、有威士忌焦糖風味的布丁、買了噶瑪蘭威士忌，以及台灣限定的三麗鷗布丁狗。
跨界合作布袋戲 聯名周邊台灣也能買
拉電和「霹靂布袋戲」跨界合作的特別節目影片，已經上傳到YouTube頻道上，等待明（12）日晚間6點首播，熱愛藝術和傳統文化的拉電將帶著粉絲們，一起探索布袋戲的幕後秘辛，還會一起看《東離劍遊紀》。為了慶祝《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》10週年，官方於7月25日到8月9日，在日本東京有樂町丸井百貨8樓舉辦「台湾発！特撮人形劇の世界展」，有興趣的粉絲可以前往看展。
儒烏風亭螺鈿也會和霹靂布袋戲推出，以拉電為形象打造的聯名布袋戲偶，以及相關周邊商品，日本有樂町丸井展覽會場於7月25日到8月9日開放現場預購，8月10日到9月10日開放線上通路預購，日本和海外地區都可參與預購，台灣也會在9月12日到10月12日於三創生活園區舉辦快閃店，10月13日則開放台灣限量線上預購。
儒烏風亭螺鈿是誰？
儒烏風亭螺鈿是hololive旗下團體ReGLOSS的成員之一，角色設定為熱愛文化和藝術的女孩，自從遇見日本傳統「落語」後，就更喜歡聊天了，現在正在挑戰創作自己的故事中。儒烏風亭螺鈿在2023年9月10日出道，並在2024年12月24日達到100萬訂閱。
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被粉絲暱稱「拉電」的儒烏風亭螺鈿，日前首次來台拍攝外景，就是和「霹靂布袋戲」合作，不過拉電在台灣旅程多災多難，她在直播中分享，來台灣前一天因為高強度錄影，導致全身肌肉酸痛，還疑似痛到在飛機上睡著，連期待的飛機餐都沒有吃到的印象。
抵達台灣後，拉電又被緝毒犬盯上，打開行李箱，警察發現裡面只有衣服跟一隻超大的布丁狗娃娃，讓現場警察也忍不住偷笑。隨行的經紀人行李還被誤拿，在現場合作人員推理之下，在計程車乘車處攔截到拿錯行李的旅客。特別到故宮想看「翠玉白菜」與「肉形石」，也因為文物外借中看不到，相當可惜，不過拉電還是在台灣度過美好的時光，品嚐到超大盆的芒果冰、有威士忌焦糖風味的布丁、買了噶瑪蘭威士忌，以及台灣限定的三麗鷗布丁狗。
拉電和「霹靂布袋戲」跨界合作的特別節目影片，已經上傳到YouTube頻道上，等待明（12）日晚間6點首播，熱愛藝術和傳統文化的拉電將帶著粉絲們，一起探索布袋戲的幕後秘辛，還會一起看《東離劍遊紀》。為了慶祝《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》10週年，官方於7月25日到8月9日，在日本東京有樂町丸井百貨8樓舉辦「台湾発！特撮人形劇の世界展」，有興趣的粉絲可以前往看展。
儒烏風亭螺鈿也會和霹靂布袋戲推出，以拉電為形象打造的聯名布袋戲偶，以及相關周邊商品，日本有樂町丸井展覽會場於7月25日到8月9日開放現場預購，8月10日到9月10日開放線上通路預購，日本和海外地區都可參與預購，台灣也會在9月12日到10月12日於三創生活園區舉辦快閃店，10月13日則開放台灣限量線上預購。
儒烏風亭螺鈿是hololive旗下團體ReGLOSS的成員之一，角色設定為熱愛文化和藝術的女孩，自從遇見日本傳統「落語」後，就更喜歡聊天了，現在正在挑戰創作自己的故事中。儒烏風亭螺鈿在2023年9月10日出道，並在2024年12月24日達到100萬訂閱。