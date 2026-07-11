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巴威颱風襲台，今（11）日台灣全島除了台東都停止上班上課一天，引起正反意見，有民眾認為今天台東上午僅飄小雨，「縣長神預言」；但也有網友不滿說「公主（饒慶鈴）就是不一樣」。對此，台東縣副縣長王志輝表示，今天台東宣布正常上班上課，是依據昨天中央氣象署，以及縣府專業團隊所提供的風雨資料，所做出來的一個專業判斷，且颱風也北偏，中央山脈有效的阻擋了風雨對台東的影響。面對巴威颱風，饒慶鈴在臉書上表示，中央氣象署已將台東劃入陸上警戒範圍，台東應變中心提升為二級開設，她下午主持第一次工作會報，並與16鄉鎮市長視訊，包括搶修搶險機具、抽水機、發電機及民生物資均已備妥。饒慶鈴提到，根據中央氣象署資訊，巴威颱風將會風大於雨，尤其今晚綠島、蘭嶼可能會有12級以上陣風，沿海浪高持續發布巨浪告警，請鄉親千萬不要進入海邊及水域管制區，希望這次颱風「有驚無險」、大家平安。不過對於台東縣並未停班停課，引發外界熱議，王志輝表示，今天台東宣布正常上班上課，是依據昨天中央氣象署，以及縣府專業團隊所提供的風雨資料，所做出來的一個專業判斷。王志輝說明，今天也看到其實颱風也北偏，最重要的是中央山脈，它作為一個護國神山，也是有效的阻擋了風雨對台東的影響，所以今天才會宣布正常上班上課。不過安全也是縣府非常重要的一個考量，台東應變中心持續開設，如果風雨有變化的話，也會適時的因應。