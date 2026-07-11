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明天仍不能鬆懈 盧秀燕：真正考驗在颱風後半段

台中市政府宣布自昨晚6時起連續30小時停班停課，原本引發大批網友質疑。不過隨著台中昨天天氣晴朗、晚間才逐漸出現風雨，不少網友改口稱市長盧秀燕是「神預測」，也開始期待明天是否停班課。今天盧秀燕被問及是否「預測明天」時表示，依台中可望於明天凌晨脫離暴風圈，但真正需要留意的，是颱風後半段及外圍環流帶來的影響，「後面的情況還要持續觀察」。盧秀燕一次宣布停班停課30小時，起初引來網友撻伐，網友甚至喊要和市長媽媽「脫離母子關係」。不過，事後不少民眾認為，此舉讓晚間通勤民眾得以提前返家、夜班族不必在風雨中冒險下班，大讚盧秀燕「神預測」。加上高雄市、嘉義縣昨天臨時宣布部分山區晚間停班停課，台南市長黃偉哲的社群平台湧入大量留言，網友直呼「今天晚班怎麼辦？我怕回不去」、「大家保險買了嗎？」引發熱議。巴威颱風持續影響台灣，外界關心明天是否停班停課。盧秀燕今（11）日受訪時表示，每個颱風路徑、速度及風雨分布都不同，無法憑經驗預測，最重要的是根據科學數據、冷靜分析後再做決策，而不是憑感覺判斷。她指出，市府昨天研判颱風白天不會影響台中、晚間風雨將逐漸增強，因此決定一次宣布30小時停班停課，避免市民等待兩次公告，也讓大家有充分時間完成防颱準備。至於明天是否恢復正常上班上課，仍須視今天颱風過境情形及最新氣象資訊再做決定。盧秀燕進一步表示，預估台灣將於今天深夜至明天清晨脫離颱風陸上警戒區，但依過往經驗，台中因地理位置關係，受颱風影響通常比東部、南部及北部地區晚半天到一天，因此「颱風後半段才是真正考驗的開始」，尤其外圍環流帶來的風雨變化仍有不確定性。她強調，今天及明天才是台中防災整備的重要階段，提醒市民切勿因風雨一時減弱就掉以輕心。