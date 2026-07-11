巴威颱風（BAVI）環流帶來驚人狂風暴雨！經濟部水利署今（11）11時許發布最新水情警報，新竹縣尖石鄉、五峰鄉與嘉義縣梅山鄉共 3 地已正式拉響「一級淹水警戒」，代表低窪地區與易淹水路段目前已出現積淹水狀況。其中新竹縣「白蘭」雨量站時雨量更一度飆破 70 毫米，強降雨持續考驗各地防洪系統。

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🟡 水利署急發3地一級警戒！白蘭雨量飆破70毫米

受颱風外圍環流強烈對流雨帶大量灌入影響，山區降雨量急劇飆升。經濟部水利署發布最新水情警戒，新竹縣尖石鄉、五峰鄉與嘉義縣梅山鄉已被列入「一級淹水警戒」，該區域低窪村里與路段目前已開始積淹水，或隨時可能爆發嚴重淹水災情。

觀測數據顯示，雨勢極度集中於新竹與雲林山區，時雨量前五名雨量站如下：
新竹縣白蘭：70.5 mm/hr

新竹縣玉峰：65.0 mm/hr

雲林縣草嶺石壁：64.5 mm/hr

新竹縣鳥嘴山：59.0 mm/hr

新竹縣梅花：58.5 mm/hr

▲水利署最新淹水警戒地圖顯示，新竹縣尖石鄉、五峰鄉與嘉義縣梅山鄉已正式拉響「紅燈」一級淹水警戒，請低窪地區民眾嚴防積淹水。（圖／水利署,wra.gov.tw）
▲水利署最新淹水警戒地圖顯示，新竹縣尖石鄉、五峰鄉與嘉義縣梅山鄉已正式拉響「紅燈」一級淹水警戒，請低窪地區民眾嚴防積淹水。（圖／水利署,wra.gov.tw）
🟡 淹水感測器即時監測！五股疏洪道積水最深

除了山區暴雨成災，都會區與低窪路段的淹水感測器也回傳即時數據。目前全台積水深度前五名主要集中於新北市五股區疏洪道，主因該區肩負預防性滯洪與越堤溢流功能：

五股區疏洪一路1K+300：積水深 25.7 cm

五股區疏洪八路/疏洪一路口：積水深 16.0 cm

環中東路與實踐路口：積水深 5.0 cm

永福路156號：積水深 2.0 cm

光復路與工業四路口：積水深 1.6 cm

▲水利署針對新竹、嘉義急發一級淹水警戒，其中新竹縣「白蘭」雨量站時雨量更狂飆破 70 毫米，雨勢極度驚人。（圖／水利署,wra.gov.tw）
▲水利署針對新竹、嘉義急發一級淹水警戒，其中新竹縣「白蘭」雨量站時雨量更狂飆破 70 毫米，雨勢極度驚人。（圖／水利署,wra.gov.tw）
🟡 淹水警戒怎麼看？一級紅燈代表目前正積水

面對短延時強降雨襲擊，民眾與通勤族出門時，可透過水利署發布的「淹水警戒等級」即時掌握災情狀況：

一級警戒：代表該地區目前已經開始積淹水，或是易淹水村里與路段在未來 1 小時內隨時可能出現嚴重積淹水，請民眾即刻進行防災應變、避開低窪路段。

二級警戒：代表該地區之即時降雨量持續累積，若雨勢不停，易淹水村里與路段可能在未來 3 小時內開始積淹水，行經時請提高警覺、放慢車速小心慢行。

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...