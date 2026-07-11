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C羅（Cristiano Ronaldo）是否配得上史上最偉大球員（GOAT）討論再掀爭議。前英超沃特福德名將迪尼（Troy Deeney）近日開砲，直言C羅雖然進球與冠軍無數，但生涯晚期在葡萄牙國家隊「只為自己踢球」，若狀態下滑仍無法被教練果斷放上板凳，反而可能拖累球隊。相較之下，迪尼盛讚英格蘭中場貝林漢姆（Jude Bellingham）是本屆最佳，競爭心態如同喬丹。談到C羅，迪尼首先肯定了他過去的輝煌成就：「他確實非常出色，打進過很多球也贏得過很多獎盃。但他一直被拿來和梅西比較，這其實對兩人都太不公平。」隨後，迪尼話鋒一轉，直指C羅在國家隊面臨的窘境。他認為C羅將一生奉獻給足球，面對退役階段的迷茫，流下的眼淚是真實的。「但問題在於，過去兩屆大賽，葡萄牙主帥都沒有足夠強硬地告訴他：『你已經這個年紀了，該去坐板凳了。』」迪尼直言不諱地表示：「當你不進球、反而成為球隊拖累時，隊友的態度就會改變。板凳上坐著剛以7500萬歐元轉會的年輕人也想上場，大家雖然尊重你，但大家更想贏球。你可以看到隊友們開始與他保持距離，可惜主帥沒有做出正確決定，最終影響了整支球隊，導致身為奪冠熱門的葡萄牙一場好球都沒踢出來就出局了。」迪尼更進一步剖析了C羅的職業生涯心態：「他一直都在為自己踢球。他的心態是，如果他能進球，球隊就能受益。但很多球隊都必須圍繞他來運轉，當他狀態下滑時，球隊反而會變弱。」對於C羅的歷史定位，迪尼給出了殘酷的結論：「對於純粹的足球迷來說，他確實很棒，但我不會把他排在歷史最偉大球員當中，因為他還缺少了最重要的世界盃冠軍。」在批評完C羅後，迪尼對英格蘭22歲小將貝林漢姆讚不絕口。「他就是本屆賽事表現最好的球員，不只是英格蘭，而是所有球隊中最好的。我認為他是排名前三的頂級球員。」迪尼對於貝林漢姆在場上的強大心智感到驚嘆，甚至將他與籃球之神喬丹（Michael Jordan）相提並論：「他在場上總是游走在危險邊緣，每次看他放鏟我都怕他吃紅牌。但他喜歡這種壓力，享受大場面。他會刻意在場上製造一些敵對情緒與動力，就像麥可·喬丹那樣——他需要找到一個可以生氣的對象，以此來激勵自己拿出更好的表現。」「他才22歲，就已經踢過兩屆世界盃和一屆歐洲盃，效力過世界最大的俱樂部皇家馬德里。他不斷為自己製造挑戰來前進。英格蘭本屆能走多遠，完全就看他能帶領我們走到哪裡。」迪尼總結道。