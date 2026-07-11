我是廣告 請繼續往下閱讀

日本後衛河村勇輝今（11）日代表印第安納溜馬出戰2026年NBA夏季聯賽，在首戰面對克里夫蘭騎士替補上陣，短短17分鐘便攻下8分、4助攻、1籃板，幫助球隊以99：93擊敗騎士。其中一記招牌「不看人傳球」更讓NBA官方特別分享影片。溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）也在轉播中大讚：「他很討喜，一上場就能改變比賽。」本場比賽，河村勇輝在第二節初首度替補登場。才上場沒多久，他就在外線接到傳球後，連看都沒看就憑藉驚人的動態視野，送出一記神出鬼沒的助攻，妙傳給隊友馬斯特（Link Mask）單手暴扣。這次精采絕倫的組織在0.5秒內完成，瞬間點燃拉斯維加斯現場球迷的熱情，NBA官方X帳號也火速分享影片，並寫下「勇輝的絕妙助攻」。除了傳球視野大開，河村勇輝隨後更在場上展現多元的得分手段，包含一記高難度的轉身後仰跳投。全場他出賽17分29秒，投籃5投3中，高效進帳8分、4助攻、1籃板，帶領溜馬隊的板凳軍團在替補得分上以46：24徹底碾壓對手，最終溜馬也以99：93拿下夏聯首勝。執教生涯邁入第25年、曾率領獨行俠奪冠的溜馬隊冠軍名帥卡萊爾，在第三節接受《ESPN》球場直播訪問時，毫不吝嗇地給予河村勇輝讚賞：「他是一位非常討人喜歡的球員。從他踏入球場的那一刻起，就能一鼓作氣帶起整場比賽的節奏。身為教練，我只要坐在板凳區用手指著他，他就會像一陣風一樣一路衝向記錄台，然後一上場就能幫球隊搞定一切。」他進一步說道：「河村真的非常懂球，他能預判比賽接下來會發生什麼。他懂得如何製造犯規，也很擅長破壞對手的防守節奏。重點是，他每分每秒都拼盡全力。」這已經是河村勇輝在NBA拚搏的第三個賽季。他在2024年巴黎奧運後加盟曼菲斯灰熊，新人年出賽22場；隔年轉戰公牛，期間雖一度因右下肢血栓不幸遭到裁員，但他歷經3個月復健、奇蹟回歸並再度簽下雙向合約，整季出賽18場。雖然他憑藉驚人的推進速度與創造力累積無數高光，但「身高劣勢」始終是他簽下正式合約的絆腳石。在溜馬訓練營期間，河村勇輝也展現不服輸的決心：「這支球隊非常喜歡打快節奏，每個人都瘋狂衝搶籃板、推進反擊，這非常適合我的風格。過去兩個賽季的NBA經驗給了我很大的信心。我非常討厭輸球，我只想贏。我想證明自己，更想向世界證明，身材在籃球場上絕對不是問題。」