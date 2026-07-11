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在2026世界盃8強賽中，法國以2：0擊敗摩洛哥成功晉級4強，但法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）卻在上半場主罰12碼罰球時，遭到摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）神勇撲出。巧合的是，就在48小時前，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在對陣埃及的比賽中同樣踢飛了12碼。這兩位超級巨星在助跑時都採用了「停頓式」的踢法，引發外界對現代足球12碼罰球難度的討論。對此，切爾西名宿帕特·內文（Pat Nevin）點出了背後的關鍵原因。62歲的前切爾西邊鋒內文在BBC廣播節目中直言，現在的12碼罰球已經演變成一場「軍備競賽」。他解釋：「現在要把罰球踢進肯定更難了，原因是如今的門將身材更高大，運動能力也更強。如果門將判斷對了方向，主罰者就必須大力把球踢向邊網，但即便如此，球還是有可能被撲出來。」內文指出，一顆質量很高的罰球，在現代足球中已不再保證一定能得分。因此，主罰球員必須重新思考策略，這也是為什麼「停頓式助跑」會變得如此流行。球員試圖透過節奏的變化來騙過門將、爭取對決優勢。然而門將同樣在進化。內文補充道：「現在的門將都擁有龐大的數據庫，他們清楚知道每個球員通常會怎麼踢，主罰者的偏好早已無所遁形。這是一場持續進行的心理與技術較量。」談到姆巴佩的失手，內文分析了他的罰球習慣：「姆巴佩知道自己的優勢在於準備過程，他有一套擺放皮球的固定流程。對陣摩洛哥時，他完成了兩遍流程，但問題是他被迫做了第三遍，而這第三次主罰就被撲出了。」不僅是梅西與姆巴佩，本屆世界盃還有許多知名球星在使用「停頓式」罰球時吃癟，包含巴西的布魯諾·吉馬良斯（Bruno Guimaraes）與挪威的約爾根·斯特蘭德·拉森（Jorgen Strand Larsen）。英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）在對陣克羅埃西亞時也曾用此方式罰丟，所幸後來獲判重踢才避免尷尬。本屆世界盃12碼罰球數據統計，停頓式罰球（含PK大戰），共出現26次，僅罰進15次。非停頓式罰球共出現35次，成功罰進24次，成功率明顯較高。此外，本屆世界盃非PK大戰中的12碼罰丟率高達30%，創下自1966年有相關紀錄以來，世界盃歷史上第二高的罰丟比例。