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三立八點檔《百味人生》劇情進入高潮，誰會是劇中真正最大反派？58歲的藝人江國賓近期在戲中迎來重大轉折，成功從反派洗白，褪去政商鬥爭的肅殺氣息後，他與劇中女兒陳珮騏展現了許多真摯感人的父女互動。雖然不再是使壞的角色，但外景戲依舊吃盡苦頭，不但得頂著烈日在溪邊拍戲、跳車、滾地，還得配合超早班拍攝，讓已邁入一甲子人生的他直呼：「年紀真的有差，現在都靠意志力在撐！」江國賓透露，近期拍攝外景幾乎天天都是魔鬼行程，其中一天凌晨5點30分就得開始化妝，他因此凌晨3點30分便起床準備；隔天則是上午6點化妝，前一晚拍戲拍到凌晨1點多才收工，回到家睡到2點半，好不容易睡了一個多小時就又起床，刮鬍子、吃早餐，再趕赴劇組開工。他苦笑說：「以前不用想，隨便跳都可以；現在都要先試一下，因為想得到跟做得到真的不一樣，肌耐力退了很多。」劇中除了溪邊釣魚、海鮮店拍攝等長時間曝曬外景，江國賓還得完成跳車、滾地等高強度動作戲，體力消耗驚人。他笑說：「拍外景真的熱死人，但沒關係，只要對收視有幫助就好。」雖然拍攝辛苦，他仍認為演員最重要的是保持熱情，「每天都要告訴自己，對這份工作、對每一場戲都要有熱情。」提到劇中角色，江國賓笑說，雖然不少觀眾仍把他當成壞人，但他認為自己的角色其實沒有真正做過十惡不赦的事，「可能大家對我演反派印象太深了吧。」他表示平常不太看YouTube或PTT上的討論，「真的沒有時間，我只想把戲演好，至於是不是反派，我反而沒那麼在意。」拍攝溪邊釣魚戲時，也勾起江國賓許多回憶。他透露自己年輕時非常會釣魚、釣蝦，但自從有了宗教信仰後，便很少再碰釣竿，因為總覺得殺生太多。這次重新拿起釣竿，心裡其實有些複雜，「還好我只是拿著釣竿演戲，不像其他人真的要把魚釣起來，不然我可能還要一直念阿彌陀佛。」