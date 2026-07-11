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▲權慶夏說國中時的GD非常有才華。（圖／YouTube@레이지래빗 LAZY RABBIT）

南韓天王G-DRAGON（GD，權志龍）5歲就踏進演藝圈、當過SM娛樂練習生，之後轉入YG娛樂，2006年以BIGBANG成員出道，如今已是紅遍全球的K-POP代表人物，沒想到連他的國中班導師都大有來頭！南韓演員權慶夏（권경하）近日首度公開師生緣分，透露自己從GD國一教到國三，親眼看著他在學校跳舞、演戲，還爆料GD連續3年從未缺席校內公演，每次看到他出現在電視上，都會忍不住感到驕傲。YouTube頻道「레이지래빗 LAZY RABBIT」上傳《G-DRAGON國中班導親揭當年的權志龍》影片，權慶夏以來賓身分作客，聊著從當演員、教職人員到退居幕後的故事，突然拋出驚人往事：「我以前在首爾國樂藝術中學任職時，從權志龍國一教到國三。」淡定補上一句：「我是他的班導師。」讓主持人超驚訝。權慶夏回憶，學生時期的GD早就藏不住明星光芒，「那孩子當時就非常有才華，也很出眾。」2人甚至曾一起演出《出嫁之日》，讓她印象深刻的是，GD不只會唱歌、跳舞，「他連演戲都演得非常好。」直到GD升上高中一年級後，因為演藝活動越來越多，才選擇轉學離開。權慶夏透露學校有舞台，就一定有GD，「只要校內舉辦活動，GD幾乎都會上台跳舞，當時還有一個朋友常常跟他一起來，我記得那個朋友好像就是太陽。」GD與太陽後來成為BIGBANG隊友，但早在學生時代，2人就已經一起練習、一起跳舞；權慶夏更記得，GD連續3年參加學校公演，「一次都沒有缺席，全部都有參加」。看著昔日學生一路成為享譽全球的巨星，權慶夏坦言每次在電視上看到GD，「我都覺得很驕傲。」最後更隔著鏡頭向他喊話：「志龍啊，看到你成長為這麼帥氣、這麼優秀的人，我真的非常開心，也會一直為你加油。」GD從小就對唱歌、跳舞展現濃厚興趣，5歲便出演兒童節目《뽀뽀뽀》，之後參與團體Roo'ra的MV，以「小Roo'ra」身分首度在螢光幕亮相，甚至登上Roo'ra演唱會擔任開場嘉賓。GD媽媽也在這段時間發現兒子的天賦，開始帶著他四處參加比賽與甄選，替他的演藝之路打下基礎。1995年，GD跟著家人到滑雪場度假，意外參加現場舉辦的舞蹈比賽，一跳就拿下第一名，更巧的是，當天主持人正是SM娛樂創辦人李秀滿。李秀滿對年僅7歲的GD留下深刻印象，主動邀請他成為練習生，GD就此進入SM娛樂受訓，一待就是5年。在SM娛樂當練習生期間，GD到朋友家第一次聽見美國嘻哈團體Wu-Tang Clan的音樂，人生方向跟著大改，開始正式接觸饒舌，當時教他Rap的老師，正是作曲團體「二段橫踢」成員、製作人朴長根。GD前後當了長達11年練習生，其中5年待在SM娛樂、6年則是在YG娛樂，幾乎整個童年與青春期都在舞台、練習室之間度過。而讓GD從SM跳槽YG娛樂的契機，是參與《2001大韓民國Hip Hop Flex》專輯錄製時，他以「13歲饒舌少年」身分參與主打歌〈Realize Yourself〉，專輯中更收錄以自己名字命名的曲目〈G-DRAGON〉，之後GD在X-Teen成員李熙成推薦下參加YG娛樂甄選，並於2002年離開SM、轉入YG，2006年以BIGBANG隊長身分正式出道。