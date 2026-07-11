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台中市預付型消費惡性倒閉潮頻傳，引發社會高度關注。市議員陳俞融指出，根據市府最新統計資料，民國112年至115年7月間，台中市預付型消費申訴案件累計高達5,231件，然而整體妥處率卻僅有31.91%。換言之，有超過六成以上的消費者在蒙受損失後求助無門。她要求，市府必須立即精進機制，啟動跨局處聯防。陳俞融指出，自112年至今，台中市已發生15家預付型業者無預警停業或宣告倒閉，受害者遍及健身、美容、餐飲及兒童遊樂等各行各業，顯示這已非特定產業的單一偶發事件，而是跨業態的結構性危機。據資料顯示，近年重大倒閉案例包括，114年「全真瑜珈」宣告破產，引發421件申訴；115年「TrueViu沐薇」無預警歇業，釀成329件申訴；此外，「打鐵健身」有122件、「耀亞美學診所」97件、「貝兒絲樂園」亦有85件。在申訴趨勢方面，陳俞融分析，114年申訴件數從前兩年的年均1,150件左右，大幅暴增至1,776件，增幅高達54.7%，顯示預付型消費糾紛正在快速惡化。陳俞融表示，妥處率低迷的根本原因，在於市府現行的法律救濟程序緩不濟急。一旦業者惡意倒閉或失聯，消保官依規定「函請業者15日內處理」的機制便形同失效，最終只能迫使弱勢消費者轉向耗時、費力的民事訴訟途徑，讓市民蒙受二次傷害。近期更有市民向陳俞融陳情，指控某家廚有限公司在收取預付的飲水機設備濾芯保養費後，隨即失聯。經調閱資料發現，該公司登記狀況已顯示為「非營業中」，資本額僅100萬元，但今年以來民眾向市府提出的申訴已有7件。她強調，此類中小型公司以預付型態大量吸金後倒閉，消費者幾乎無從追討，凸顯現行制度的系統性缺口。陳俞融批評，市府的主動稽查規模嚴重不足，近一年僅主動稽查10家大型預付型業者（如知名百貨、遊樂場），雖然結果全數合格，但真正高風險的中小型健身房、美容院及廚具行等，卻完全被排除在稽查名單外，無異於「專挑安全的地方做樣子」。陳俞融強烈要求，台中市政府應立即採取實質作為，建立高風險預付型業者的「主動預警名單」，凡是資本額明顯過低卻大量進行預售的業者，應列為優先稽查對象。同時，面對明顯惡意倒閉的業者，市府不應讓消費者各自求償，而應主動整合受害者名單、協助集體向消保官申訴或向司法機關告發，成為受害市民的堅實後盾。