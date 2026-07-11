我是廣告 請繼續往下閱讀

步驟1：先燙麵！別煮太久、保留麵心更Q

▲泡麵麵條不要煮太久，保留麵心略有點硬度最好。（圖／取自unsplash）

步驟2：

炒配料！冰箱有什麼就炒什麼、配料超自由

步驟3：調味！加入調味包快炒 香氣瞬間爆發

🟡炒泡麵更好吃！詹姆士、芋圓公開2大秘訣

台灣人颱風天喜歡吃泡麵，單純的滾水泡麵或是煮泡麵都吃膩了，可改做炒泡麵，美食節目主持人詹姆士、網紅芋圓都示範過炒泡麵，其實超簡單，大概3個步驟就能完成。至於配料不限，現有的各式肉片、海鮮再搭配新鮮蔬菜，若講究一點再加入蒜末、蔥花會更香。詹姆士還提及這是道「清冰箱料理」，意即冰箱有什麼就拿出來使用掉。另外，拿捏好2個秘招，麵條會比較Q又濕潤。水滾後放入泡麵麵體煮（或燜泡），可讓麵條中心保留一點硬度，撈出瀝乾備用。熱鍋中倒入蛋拌炒，待略為凝固後就盛起備用。原鍋利用餘油炒香肉片（或海鮮），若有準備蒜末、蔥花也可放入，再加入蔬菜拌炒。放入原先的炒蛋與麵條，再加入泡麵內附的粉包及油包中的調味料調味，最後轉大火快速翻炒即可起鍋。美食節目主持人詹姆士提到，且用煮麵水比起白開水來得更有味道。經常示範料理的網紅芋圓表示，他習慣的做法是，燙麵可以