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麥當勞：下架千島沙拉醬、早餐蛋堡換醬料

1. 搭配四季沙拉的「千島沙拉醬」，暫停供應。

2. 早餐「蛋堡系列」更換醬料。

▲麥當勞產品調整公告。（圖／麥當勞mcdonalds.com）

摩斯漢堡：歐風酸甜沙拉醬已全數銷毀！暫時性缺貨

7月10日再度表示，「本公司配合衛福部擴大預防性下架措施，部分原物料供應短缺，造成部分銷售商品暫時性缺貨以及略有調整，將盡快恢復正常供貨，造成消費者不便之處，敬請見諒。」

▲摩斯漢堡「歐風酸甜沙拉醬」已全數銷毀！部分商品暫時性缺貨。（圖／摩斯漢堡mos.com.tw）

中聯油脂致癌問題油風暴延燒，不只台糖配合衛福部，擴大預防性下架「含有中聯4月至6月份出產油品」商品。速食業者麥當勞也表示，下架四季沙拉的「千島沙拉醬」、早餐「蛋堡系列」更換醬料。摩斯漢堡表示，歐風酸甜沙拉醬已立即全數下架銷毀，部分原物料供應短缺，造成部分銷售商品暫時性缺貨，將盡快恢復供應。中聯油脂大豆沙拉油致癌物苯駢芘超標風暴持續延燒，不少民眾擔心「台糖大豆沙拉油有問題嗎？」台糖表示，僅部分採用福懋油脂股份有限公司黃豆粗油，已自7月9日起，配合衛福部擴大預防性下架「含有中聯4月至6月份出產油品」商品，且已於7月10日中午前完成全面下架。麥當勞「產品調整公告」表示，惟配合衛福部擴大預防性下架政策，部分產品調整如下：麥當勞將配合主管機關指示，採取相應行動。感謝消費者的理解與支持。摩斯強調：「本公司現所使用油品皆符合法規規範，敬請消費者安心使用。摩斯漢堡將全力配合衛福部及相關主管機關指示，採取周全應對措施，感謝顧客的支持與體諒。