中聯油脂致癌問題油風暴延燒，不只台糖配合衛福部，擴大預防性下架「含有中聯4月至6月份出產油品」商品。速食業者麥當勞也表示，下架四季沙拉的「千島沙拉醬」、早餐「蛋堡系列」更換醬料。摩斯漢堡表示，歐風酸甜沙拉醬已立即全數下架銷毀，部分原物料供應短缺，造成部分銷售商品暫時性缺貨，將盡快恢復供應。
中聯油脂大豆沙拉油致癌物苯駢芘超標風暴持續延燒，不少民眾擔心「台糖大豆沙拉油有問題嗎？」台糖表示，僅部分採用福懋油脂股份有限公司黃豆粗油，已自7月9日起，配合衛福部擴大預防性下架「含有中聯4月至6月份出產油品」商品，且已於7月10日中午前完成全面下架。
麥當勞：下架千島沙拉醬、早餐蛋堡換醬料
麥當勞「產品調整公告」表示，麥當勞餐廳所使用的油炸用油，為進口葵花油、非大豆沙拉油；目前所使用的食材，亦未使用衛福部已公告之問題油品。
惟配合衛福部擴大預防性下架政策，部分產品調整如下：
1. 搭配四季沙拉的「千島沙拉醬」，暫停供應。
2. 早餐「蛋堡系列」更換醬料。
麥當勞將配合主管機關指示，採取相應行動。感謝消費者的理解與支持。
摩斯漢堡：歐風酸甜沙拉醬已全數銷毀！暫時性缺貨
摩斯漢堡表示，接獲供應商通報所製的歐風酸甜沙拉醬（批號效期為2026年8月20日），第一時間清查全店庫存共4包已立即全數下架銷毀，其他有疑慮之商品，亦預防性下架封存。
7月10日再度表示，「本公司配合衛福部擴大預防性下架措施，部分原物料供應短缺，造成部分銷售商品暫時性缺貨以及略有調整，將盡快恢復正常供貨，造成消費者不便之處，敬請見諒。」
摩斯強調：「本公司現所使用油品皆符合法規規範，敬請消費者安心使用。摩斯漢堡將全力配合衛福部及相關主管機關指示，採取周全應對措施，感謝顧客的支持與體諒。
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麥當勞：下架千島沙拉醬、早餐蛋堡換醬料
麥當勞「產品調整公告」表示，麥當勞餐廳所使用的油炸用油，為進口葵花油、非大豆沙拉油；目前所使用的食材，亦未使用衛福部已公告之問題油品。
惟配合衛福部擴大預防性下架政策，部分產品調整如下：
1. 搭配四季沙拉的「千島沙拉醬」，暫停供應。
2. 早餐「蛋堡系列」更換醬料。
麥當勞將配合主管機關指示，採取相應行動。感謝消費者的理解與支持。
摩斯漢堡表示，接獲供應商通報所製的歐風酸甜沙拉醬（批號效期為2026年8月20日），第一時間清查全店庫存共4包已立即全數下架銷毀，其他有疑慮之商品，亦預防性下架封存。
7月10日再度表示，「本公司配合衛福部擴大預防性下架措施，部分原物料供應短缺，造成部分銷售商品暫時性缺貨以及略有調整，將盡快恢復正常供貨，造成消費者不便之處，敬請見諒。」
摩斯強調：「本公司現所使用油品皆符合法規規範，敬請消費者安心使用。摩斯漢堡將全力配合衛福部及相關主管機關指示，採取周全應對措施，感謝顧客的支持與體諒。
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