我是廣告 請繼續往下閱讀

在2026年美加墨世界盃中表現亮眼的維德角40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）迎來了一項全新的特殊榮譽。據英國廣播公司（BBC）報導，加勒比海地區近期發現的一種全新紅色海蛞蝓，將正式以這位帶領小國締造奇蹟的國民英雄來命名。這隻在加勒比海被發現的紅色軟體動物，是由生物學家赫蘇斯·奧爾特亞（Jesus Ortea）所發現，並將其學名命名為「阿爾迪薩·沃齊尼亞」（Aldisa vozinha）。維德角是世界盃史上參賽國面積第2小的國家，但他們在本屆賽事爆冷晉級16強，雖然在淘汰賽首輪與衛冕軍阿根廷苦戰至延長賽後以2比3惜敗，但其拚戰精神贏得全球敬佩。其中，沃齊尼亞在小組賽面對歐洲冠軍西班牙時，以神勇撲救幫助球隊以0：0逼平強敵，為維德角拿下歷史性的世界盃首個積分。奧爾特亞在發表新種海蛞蝓的研究報告中指出，他希望能藉此紀念沃齊尼亞在賽場上的傑出貢獻，並特別提到他力抗的對手正是擁有「紅色軍團」（La Roja）稱號的西班牙。報告中寫道：「獻給他的這個物種所擁有的紅色，正是為了讓人回想起他那偉大的壯舉。」憑藉著在世界盃賽場上的英勇表現，沃齊尼亞的Instagram粉絲數從原本的5萬人，以驚人的速度暴增至1740萬人，甚至超越了美式足球（NFL）傳奇球星湯姆·布雷迪（Tom Brady）。現年75歲的奧爾特亞是西班牙奧維耶多大學（University of Oviedo）的榮譽教授，他因在維德角周邊海域的研究貢獻，曾於2023年獲頒該國的功勞勳章。這位熱愛足球的學者將自己對生物與足球的熱情完美結合，這已不是他首次以球星為物種命名。此前，他曾將在哥斯大黎加發現的新物種，以曾效力於皇家馬德里與巴黎聖日耳曼的哥斯大黎加名將凱洛·納瓦斯（Keylor Navas）命名；也曾用西甲球隊希洪競技（Sporting Gijon）的球衣顏色，為另一種小生物冠上該隊前明星前鋒基尼（Quini）的名字。