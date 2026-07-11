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2026年美加墨世界盃激戰至今，由總教練德尚（Didier Deschamps）率領的法國隊展現出勢如破竹的冠軍相。前5場比賽取得全勝，狂轟14球、僅失2球，當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）進球如麻，搭配奧利塞（Michael Olise）、登貝萊（Ousmane Dembele）等進攻好手，讓各國防線聞風喪膽。然而，在即將迎來對戰摩洛哥的8強賽之際，多位BBC體育名記與球評撰文分析，這支看似無敵的「高盧雄雞」其實並非毫無破綻，尤其「中場」位置可能成為被對手狙擊的阿基里斯腱。儘管法國的超強進攻火力令人瞠目結舌，但BBC世界服務（BBC World Service）記者約翰·班奈特（John Bennett）直指，法國隊最大的優勢，在面對頂級強隊時可能轉變為致命缺陷。班奈特分析，將奧利塞移至「10號位」確實讓法國的進攻更具威脅性。然而，當面對能掌握控球權的菁英球隊時，這種安排可能導致法國在中場處於人數劣勢。「在無球狀態下，當一名前場攻擊手擋在兩名中場球員身前，法國中場是否會被對手徹底壓制？奧利塞是否願意積極回防，或在球場中央進行持續的高壓逼搶？」班奈特點出，這將成為摩洛哥或是潛在準決賽對手西班牙必定會針對的弱點。面對這支奪冠大熱門，BBC英格蘭隨隊記者亞歷克斯·豪威爾（Alex Howell）大膽預測，本屆世界盃決賽將上演「英法大戰」，而「三獅軍團」英格蘭將是那支阻擋法國奪冠的球隊。豪威爾認為，法國隊雖然出色，但並非完美無缺，關鍵就在於中場的對抗能力。「英格蘭由賴斯（Declan Rice）、安德森（Elliot Andersen）與貝林漢姆（Jude Bellingham）組成的中場，完全具備在身體對抗上壓制法國中場的能力。」此外，由圖赫爾（Thomas Tuchel）執教的英格蘭，在以3：2逆轉險勝墨西哥後，展現出應對逆境的強大韌性。只要能踢出充滿膽識與拚勁的表現，英格蘭絕對有機會扳倒宿敵。除了英格蘭，多位BBC專家皆將目光投向了正在衝擊連勝紀錄的西班牙，認為他們才是本屆賽事中最具冠軍相的隊伍。BBC廣播5台資深足球記者伊恩·丹尼斯（Ian Dennis）表示，相較於法國在對陣塞內加爾或挪威時仍會給對手留下可乘之機，西班牙展現了令人窒息的絕對控制力，至今甚至一球未失。記者伊莉莎白·康威（Elizabeth Conway）點出，西班牙安靜卻高效。羅德里（Rodri）與佩德里（Pedri）統治了中場與比賽節奏，後防線上的庫巴西（Pau Cubarsi）與拉波爾特（Aymeric Laporte）組合固若金湯。別忘了，西班牙在近兩次交手中（包含2024年歐洲盃準決賽以2比1獲勝）皆擊敗了法國。資深球評約翰·默里（John Murray）提醒，雖然法國踢出了本屆最賞心悅目的足球，但在世界盃歷史上，最華麗的球隊往往容易在最後關頭折戟（例如1982年的巴西或2006年的德國）。法國隊無疑是本屆世界盃的進攻天花板，但在各國強權紛紛將矛頭對準其戰術體系的弱點時，這支尋求連續三屆闖入決賽的王者之師，接下來的每一步都將面臨極限考驗。